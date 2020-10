Charlotte Hennard "Pintxa" traiteur à Tarnos

Charlotte Hennard "Pintxa" entreprise de traiteur à Tarnos, événementiel, vente sur les marchés, et livraison à domicile, une façon de rendre ce deuxième confinement plus agréable.

Charlotte Hennard a 30 ans. Elle est l'exemple d'une jeune qui se bat et se donne les moyens de mener ses projets à bien.

Pour Charlotte tout commence en apprentissage CAP pâtisserie à Lyon après 5 ans de restauration côté service. Elle travaille ensuite dans de très belles boulangeries sur Lyon puis sur la côte basco-landaise ou elle s'est installée et ou elle a pu mûrir son projet de monter son entreprise, ce sera une entreprise de traiteur.

Charlotte va intégrer la couveuse d'entreprise "Etincelle" à Bayonne, un ami boucher lui permet d'utiliser son laboratoire afin qu'elle puisse produire ses premiers repas, L'ADIE, une association qui aide les jeunes entrepreneurs, lui attribue un prix et lui octroie un financement. Tout est réuni pour que naisse "PINTXA", entreprise de traiteur à Tarnos. Traiteur, mais aussi vente sur les marchés, prestations événementielles pour les entreprises et les réunions privées, et livraisons à domicile, ce qui lui a permis de rebondir lors du premier confinement et d'appréhender ce second de la meilleure des façons.

Charlotte Hennard dans son atelier - Charlotte Hennard

Avec "Pintxa" Charlotte propose des gourmandises, crée des produits originaux et savoureux, des gâteaux basques aux saveurs de citron de noisette ou de figue, des tapas. Tout est fait maison et les matières premières sélectionnées soigneusement en privilégiant les circuits courts.

Les projets : l'ouverture dès que possible d'un point retrait de commande à l'atelier, la vente de produits alsaciens tout le mois de décembre (petits gâteaux traditionnels, kouglofs, bretzels, pains d'épices...) pour faire honneur à sa région natale.

