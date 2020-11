Chartreuse Tourisme met en place un marché de Noël en ligne pour aider les producteurs et les artisans

A défaut de marchés de Noël cette année, les artisans et producteurs de la Chartreuse pourront proposer leurs produits en ligne via un site spécialement dédié, qui ouvrira pour la période des fêtes, à partir du 27 novembre.

"On va pouvoir soutenir vraiment l'économie locale" espère Albane Villecourt, de Chartreuse Tourisme. Face aux incertitudes quant à la réouverture des commerces et à la tenue des marchés de Noël cette année, Chartreuse Tourisme crée un site internet spécialement pour les fêtes de fin d'année, et se veut un marché de Noël virtuel.

Chaque artisan participant aura une page de présentation, où il proposera des produits "100% Chartreuse", "soit réalisés à partir de matière premières de Chartreuse, soit réalisés avec un lien fort avec le massif" explique Albane Villecourt. L'adhésion est gratuite. Seul coût pour l'artisan ou le producteur : 5 euros, pour couvrir les frais bancaires engendrés par les transactions.

Une trentaine d'artisans sont déjà partants, et plus de 150 produits seront proposés à la vente.

On espère que cette solution leur rendra service. Et puis on souhaite aussi que les marchés de Noël, les vrais, puissent se tenir bien évidemment - Albane Villecourt, de Chartreuse Tourisme

Le site noel-chartreuse.fr ouvrira le 27 novembre, et sera à la fois une vitrine et une plateforme de vente. On pourra payer en ligne, éventuellement en achats groupés. Les commandes sont reçues par les artisans, qui s'occupent eux-mêmes des envois. "Ce sera des livraisons soit par Mondial Relais, soit par courrier, à confirmer, et groupées dans la mesure du possible, ou au cas par cas".