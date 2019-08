Chassé-croisé : Et si comme 100.000 azuréens cet été vous choisissiez le co-voiturage ce week-end ?

Alpes-Maritimes, France

Un weekend noir sur les routes ! C'est LE week-end du chassé croisé de l'été ! Plus de deux millions de français seront sur les routes. Bison Futé recommande d'éviter l’autoroute A8 entre Aix et Nice de 9 h à 17 h. Alors il y a ceux qui prendront la voiture seuls et ceux qui partageront le trajet. On attend sur le week-end deux cent mille co-voitureurs dans toute la France. Un partage des trajets particulièrement en vogue notamment dans les Alpes-Maritimes.

"Au cours de l'été 75.000 covoiturages passeront à Nice, 23.000 à Cannes et plus d'un million de places seront proposées au total en région Paca." Audrey Wolfovski, directrice France Blablacar

Trois explications à ce succès :