Chasseneuil-du-Poitou : reprise du télétravail pour l'entreprise Comdata et ses 500 salariés

Avec la hausse importante du nombre de cas de Covid-19, le gouvernement a fait le choix de remettre en place le télétravail au sein des entreprises, 3 jours minimum par semaine. En cas de manquement à la règle, l'employeur se verra infliger une amende de 1 000 euros par salarié, avec un plafond maximum de 50 000 euros. Dans le Poitou, cette mesure est en train de prendre forme comme dans l'entreprise Comdata à Chasseneuil-du-Poitou. Répartis sur deux sites, les 500 salariés sont amenés à venir récupérer "un pack télétravail". Ils vont devoir travailler depuis chez eux, et ce, pendant au moins les 3 prochaines semaines.

"Je pense que c'est nécessaire car cela fait plus d'un an et demi que le télétravail est mis en place", explique Kevin, apprenti au sein de l'entreprise Comdata. C'est la première fois qu'il va travailler à distance, mais "ne se sent pas abandonné par son entreprise, car mes chefs communiquent beaucoup avec moi".

Pour d'autres, difficile de s'habituer à ces nouvelles mesures, surtout pour les informaticiens qui doivent mettre en œuvre le travail à distance. "On s'est dit : encore...", se désole Benjamin, informaticien dans l'entreprise Comdata depuis 1 an. "Il va falloir que l'on consacre des matinées entières à préparer les packs, s'assurer que tout fonctionne, et c'est clairement pas ce que l'on préfère dans notre métier", précise Yann, son collègue informaticien, présent lui chez Comdata depuis le début de la crise sanitaire.

La difficulté pour eux, c'est de résoudre les pépins techniques à distance, sans avoir la possibilité de se déplacer. "Certaines fois, on perd du temps à répondre aux questions des salariés, par message ou en appel vidéo", raconte Yann. "Et forcement, derrière, c'est difficile de se remettre au boulot".

Si le collaborateur veut rester en présentiel pour boire un café pendant une pause, alors c'est non"', précise Elodie Rayssac, DRH chez Comdata

Pour l'employeur, pas simple de convaincre les salariés de s'isoler au moins trois jours par semaine. Cela demande beaucoup de pédagogie. "On repart vers une configuration de télétravail un peu massif, on va dire plus importante" explique Elodie Rayssac, directrice des ressources humaines chez Comdata. "On sait ce que l'on est capable de faire, on sait dans quelles conditions. On connaît aussi suffisamment bien nos salariés pour savoir ceux qui sont très favorables à ce télétravail et ceux qui le sont moins", argumente la DRH.

"Si effectivement, la volonté, c'est juste de maintenir le petit café du matin et de l'après-midi avec le reste de l'équipe, ce n'est pas suffisant pour refuser le télétravail. Donc, on va bien entendu avoir un échange avant le départ en télétravail avec le salarié et lui expliquer les raisons". "Et on va aussi faire en sorte qu'il y ait un accompagnement managérial un peu plus fort pour que ça ne soit pas vécu comme une frustration". Une période de télétravail qui doit, pour le moment durer trois semaines.