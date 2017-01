Le propriétaire du château de La Cazine en Creuse tente de rassurer

Robin Barrasford réagit à la mise en redressement et aux nombreux témoignages d'inquiétude autour du domaine situé à Noth. Toutes les factures et salaires seraient maintenant payés. Il concède que le projet hotelier a pris beaucoup de retard, mais les travaux sont en train de reprendre, dit-il...

La semaine dernière France Bleu vous révélait la mise en redressement judiciaire de l'hôtel-restaurant de La Cazine à Noth, une annonce qui a délié les langues autour de ce domaine racheté en 2011 par le groupe Barrasford and Bird. France Bleu avait recueilli des témoignages inquiétants de Creusois (notamment de salariés liés par un contrat de confidentialité) et d'une investisseuse étrangère qui déplorait que la rentabilité promise ne soit pas au rendez-vous.

Pourquoi le gigantesque complexe de résidences promis il y a cinq ans n'est-il toujours pas sorti de terre ?

Robin Barrasford concède que les travaux ont pris beaucoup de retard : "Une partie de l'explication c'est qu'on a changé le projet, on s'est lancé dans un complexe beaucoup plus grand que ce qu'on envisageait à l'origine. On a dû faire toute la planification pour les 200 appartements, pour le Spa, et pour le Golf", installation qui devrait comporter 18 trous au lieu des 9 initialement annoncés. "On a été arrêté pendant un long moment à cause de fouilles archéologiques qu'on a commandé, on a trouvé des choses dans le sol qui nous ont empêché de construire le golf là on voulait, on a dû changer les plans", affirme le propriétaire. Or, les archéologues que nous avons contactés démentent : il n'y a eu aucune découverte importante de nature à retarder le chantier.

Où en sont les constructions des appartements et du golf ? Les 200 embauches ?

Le propriétaire fait le point sur le chantier : "Maintenant, on a fini la construction de quatre appartements, et les constructions reprennent en ce moment. Le nouveau transformateur va être livré cette semaine et tous les poteaux électriques enterrés. On n'a plus de problème avec l'archéologie, et on va retravailler sur le golf au printemps. Donc le terrain de golf sera bien construit, tous les appartements prévus (environ 200) seront construits et on aura des ouvriers la semaine prochaine sur le site." Un optimisme qu'il doit tempérer lorsqu'on lui demande une date pour la fin des travaux : "Celà va prendre plusieurs années", résume-t-il.

Côté emploi, Robin Barrasford vise toujours les 200 postes initialement promis, mais pas de délai annoncé : "Ca prend du temps, mais on va y arriver. On va d'ailleurs bientôt embaucher de nouveau en début de saison en mars. On veut embaucher le plus possible de personnel local, l'agence de Pole Emploi va nous aider en ce sens", dit-le propriétaire.

Qu'en est-il des nombreuses factures et salaires impayés ?

Plusieurs anciens collaborateurs de l'hôtel-restaurant nous ont fait part de retards de salaires, et plusieurs fournisseurs creusois affirment ne pas avoir été payés en intégralité. "Tout est payé ou sur le point de l'être", affirme le propriétaire, sauf les factures des fournisseurs historiques prises en compte dans le redressement judiciaire de l'hôtel-restaurant. Après cet interview, plusieurs personnes nous ont reconfirmé ne pas avoir été payées. En ce qui concerne les difficultés financières de l'hôtel-restaurant, Robin Barrasford en concède, il explique qu'elles sont liées à l'étoile Michelin perdue l'année dernière : "les frais liés à la nourriture et au personnel n'étaient pas rentables sans un hôtel bien plus grand. J'ai fait une erreur. Au lieu de me concentrer sur le macaron Michelin, j'aurais dû d'abord construire le complexe, avant de viser l'Etoile". Désormais le restaurant se porterait bien au vu des dernier résultats, "je suis très confiant pour l'avenir", conclue le propriétaire, rejetant tout risque de liquidation.

Enfin en ce qui concerne les mise en scène visant à séduire des investisseurs étrangers, notamment le fait de remplir artificiellement le restaurant avec des invités, il répond que c'est son manager local qui a géré ça, "celà ne me choque pas".

Réécoutez l'intégralité de l'interview du propriétaire du domaine de La Cazine

Robin Barrasford répond aux questions de P. Bequia de France Bleu Creuse et S. Peyrol de La Montagne. Partager le son sur : Copier