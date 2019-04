Château-Gontier : une dizaine de commerces du centre-ville ouverts pour le 1er Mai

Boucherie, boulangerie, poissonnerie et même librairie ! Il est possible de faire ses emplettes au centre-ville de Château-Gontier ce mercredi 1er mai, malgré le jour férié.

Château-Gontier, France

Qui a dit que le 1er Mai, fête du travail, devait à tout prix rester un jour chômé ? Une dizaine de commerçants du centre-ville de Château Gontier sont ouverts pour la matinée, ce mercredi 1er mai.

Coquilles Saint-Jacques, dorade, bar... Il y a du choix à la poissonnerie d’Ewen Daniel en ce mercredi 1er mai, à Château-Gontier. Pour le gérant de La Marée bretonne, en tant que commerce de proximité, il est "important pour dans les petits centres-villes de montrer qu'on est là pour la clientèle, qu'on est ouvert assez souvent."

Coquilles St Jacques, bar, dorade... Ewen Daniel a passé des commandes en vue de son ouverture le 1er mai © Radio France - Jeanne Daucé

"S'adapter aux demandes et attentes des clients"

En face, à la boucherie des Halles, comme chaque 1er Mai, les clients peuvent venir acheter steaks et volailles jusqu'à 12h30. Mais selon le gérant Jean Marie Grélard, toutes les fêtes du travail ne se ressemblent pas : "On peut avoir beaucoup de monde comme moins, ça dépend du temps. S'il fait très beau, forcément, ça incite à consommer autrement. Les gens se font plus plaisir : ils ont plus le temps, sont moins stressés et je pense que ça joue." La boucherie peut aller jusqu’à doubler son chiffre d'affaires par rapport à une matinée habituelle.

À Château-Gontier, les commerces de bouche ne sont pas les seuls à ouvrir pour la fête du travail. La librairie M’Lire Anjou par exemple ouvre ses portes la matinée du 1er mai. Les salariés ont leur journée mais le patron, Christophe Aimé, tient à accueillir ses clients. "Ce que j'aime, c'est laisser la possibilité aux gens d'acheter un livre, de retirer une commande, ou simplement de se promener pour découvrir la librairie. Pour moi, ça doit rester un espace ouvert. Je suis pas forcément dans l'optique "un jour férié doit rester férié", _il faut s'adapter aux demandes et attentes des clients_."

Pour les commerçants du centre Château-Gontier, travailler le 1er Mai est aussi une question de solidarité. Notamment avec leurs collègues fleuristes. Comme chaque année, ils sont sur le pont toute la journée pour vendre les traditionnels brins de muguet.