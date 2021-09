Château-Gontier-sur-Mayenne : dernier marché aux veaux ce jeudi pour son directeur, Jean-Jacques Gendry

C'est un lieu emblématique de Château-Gontier-sur-Mayenne : après 26 ans passés à la tête du marché aux veaux, Jean-Jacques Gendry rend son tablier ce jeudi 30 septembre. Une page se tourne pour cette institution, où 800 veaux environ sont acheminés du grand ouest chaque semaine puis vendus.

"Ça risque de me manquer un petit peu"

Jean-Jacques Gendry va devoir habituer son organisme à ses nouveaux horaires, car pendant 26 ans, il s'est levé très tôt tous les jeudis matins. "Je ne pense pas que le réveil m'ait réveillé deux ou trois fois : j'étais toujours réveillé pour le marché, je n'ai jamais eu besoin de réveil", sourit le directeur du marché aux veaux de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le sexagénaire a pris officiellement sa retraite d'agent communal en 2017, mais il a accepté de continuer son poste jusqu'au déménagement de l'ancien marché au parc Saint-Fiacre, en 2020. A partir de cette date-là, il se met à rechercher un remplaçant. C'est chose faite depuis quelques mois : Lionel Hurfin accompagne Jean-Jacques Gendry depuis juin pour être prêt au moment du passage de témoin. La date du 30 septembre a été choisie un peu au hasard, après des mois de préparation, son successeur était prêt et c'était le "dernier jeudi de septembre".

En 26 ans de marché, Jean-Jacques Gendry a vécu des coups durs, comme la fièvre aphteuse en 2001 et l'épisode de la fièvre catarrhale ovine (FCO) en 2016. "Les commerçants hors département de la Mayenne ne pouvaient plus amener de veaux au marché, donc on avait quand même une activité qui était très restreinte. Et donc là, oui, ça a été des moments difficiles", retrace le directeur du foirail de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Toute la filière regarde ce qui se passe à Château-Gontier.

Jean-Jacques Gendry

Jeudi 7 octobre, pour la première fois, Jean-Jacques Gendry ne sera plus aux manettes du marché aux veaux, mais il ne sera jamais loin. "Le contact avec les professionnels va me manquer. C'était quelque chose que j'aimais bien. Dans un premier temps, ça risque de me manquer un petit peu, mais je vais certainement retourner de temps à autre faire un petit tour au marché", confie-t-il.

2e marché au niveau national

Le marché de Château-Gontier-sur-Mayenne a perdu de sa superbe depuis sa création dans les années 60. En 1972, 4000 veaux environ étaient vendus chaque semaine, contre 800 actuellement. Mais le foirail reste encore très important dans le secteur. "C'est le deuxième marché au niveau national en termes de vente de petits veaux et toutes catégories confondues en bovins, on se place au dixième rang sur une cinquantaine de marchés qu'on dénombre au niveau national", décrit Jean-Jacques Gendry.

Selon lui, le "marché est scruté par toute la filière, que ce soit les éleveurs, les négociants en bestiaux qui collectent les veaux chez les producteurs laitiers en campagne, mais aussi par toute la filière veaux de boucherie, puisque ces petits veaux sont destinés à être engraissés dans des ateliers d'engraissement" : "donc, toute la filière regarde ce qui se passe à Château-Gontier par rapport à la cotation qui est établie chaque semaine", conclut-il.