Château-Gontier-sur-Mayenne : des suppressions de postes sur le site Hutchinson ? Les salariés dans l'attente

Les 516 salariés de l'entreprise Hutchinson à Château-Gontier-sur-Mayenne restent ce mercredi dans l'attente. La filiale du groupe Total, spécialisée dans l'étanchéité des carrosseries et le caoutchouc, travaille avec les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Mais le groupe se dit en difficulté et veut supprimer entre 800 et 1 000 postes en France sur la base de départs volontaires. Une réunion a eu lieu ce mercredi matin avec les syndicats, mais la direction n'a pour le moment pas dévoilé de plan précis.

On n'a toujours pas les sites concernés, on n'a toujours pas les mesures prises

Le syndicat CFDT demande que les départs volontaires ne concernent que des départs à la retraite anticipés, "par un accord collectif sur les mesures d'âge. En donnant la possibilité aux volontaires de pouvoir avoir une retraite anticipée, avec une prise en charge par Hutchinson, pourquoi pas", déclare Farid Meslati, le coordinateur CFDT du groupe Hutchinson France. Mais il demande aussi "un plan industriel pour _rassurer les salariés qui restent dans le groupe, en terme d'emplois, en terme d'investissements. On ne peut pas augmenter la productivité sans investissement, on ne peut pas produire de la même façon avec moins de salariés,_ en restant dans les mêmes configurations. Donc on demande à la direction aussi de _nous donner un plan d'investissements"._

Le Covid-19 a bon dos

Par ailleurs, l'État a débloqué quinze milliards d'euros pour soutenir la filière aéronautique, huit milliards d'euros pour le secteur l'automobile. Le syndicat CFDT estime donc que les suppressions de postes envisagées sont précipitées. _"_On va trop vite. On a l'impression qu'Hutchinson se sert de la crise sanitaire, le Covid-19 a bon dos pour supprimer de l'emploi dans le groupe, et ça c'est plutôt désolant", ajoute Farid Meslati.

Le maire Philippe Henry indique qu'il a été en contact avec la direction du site de Château-Gontier-sur-Mayenne, mais que pour le moment, le détail des suppressions de postes n'a pas non plus été communiqué aux élus.

Hutchinson possède vingt-trois sites de production en France, emploie environ 8.500 salariés permanents et 6000 intérimaires. Il n'y aura aucun licenciement, a assuré la direction, qui souhaite supprimer "près de 3.000 postes" dans le monde, selon la CFDT. Avec 40.000 salariés dans 25 pays, Hutchinson a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, selon son site internet.