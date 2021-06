Château-Gontier-sur-Mayenne : l'entreprise Protecthoms vendue à un groupe normand

C'est la fin d'une aventure entreprenariale pour Laurent Lairy, le président-fondateur du groupe Protecthoms créé en 1993 à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Ce lundi 7 juin, le groupe mayennais spécialisé dans les EPI (équipements de protection individuelle) officialise son rapprochement avec le groupe Grand Comptoir, basé dans le Calvados.

En pleine évolution du marché de l'EPI, Laurent Lairy (qui est aussi président du Stade lavallois depuis le 31 mars dernier) explique : "en perspective d'un avenir ambitieux pour le groupe, j'ai pris une décision importante, mûrement réfléchie depuis 18 mois. J'assure ainsi la pérennité de Protecthoms qui reste autonome et qui sera doté de nouveaux moyens." Cette vente à un groupe qui est distributeur de produits techniques pour l'industrie et le bâtiment doit permettre à Protecthoms de franchir un pallier de croissance inédit. Le groupe Grand Comptoir a été constitué autour de l'entreprise Legallais, leader français de la distribution de quincaillerie et plomberie pour les professionnels du bâtiment. Le groupe avait la volonté de renforcer son expertise dans les EPI.

Pas de changement pour les salariés

L'intégration du groupe Protecthoms au sein du groupe Grand Comptoir est effectif depuis le 3 juin 2021. 100 % des parts ont été vendues dont les 70% détenues par le Pdg Laurent Lairy.

Dans un communiqué, le groupe mayennais précise qu'aucun changement ne sera effectué et que le fonctionnement restera à l'identique pour Protecthoms avec un siège social qui reste basé à Château-Gontier-sur-Mayenne. Les services restent placés sous le management de l'équipe de direction actuelle. Et le réseau Protecthoms, composé de quatre filiales, six établissements secondaires et quatre franchises, est toujours rattaché au siège.

Laurent Lairy va accompagner le groupe jusqu'en décembre 2021.

Le groupe Protecthoms réalise un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et compte 200 collaborateurs.