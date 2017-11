Château-Gontier : une boutique en ligne de vêtements pour les enfants

Mon P'tit dressing n'a que quelques mois et déjà 2000 vêtements achetés et revendus par Aurélie. Des vêtements d'enfants de 0 à 12 ans.

Aurélie est une Castrogontérienne de 36 ans, maman de deux enfants, Ryan 7 ans et Emy 4 ans. Cette fille de commerçante a travaillé dans des boutiques de fringues et elle aime ça. Alors quand ses enfants sont nés, Aurélie les a gâtés et leur a acheté beaucoup de vêtements. Des pantalons, des jupes, des pulls qui se sont entassés à tel point que le mari d'Aurélie a dû construire des dressings pour ses enfants.

Aurélie ne savait pas trop quoi faire des vêtements devenus trop petits, ils étaient en très bon état, elle n'avait pas envie de les prendre un par un en photo pour les mettre sur un site, elle n'avait pas envie de faire des vides-greniers tous les dimanches, et elle n'avait pas envie de les laisser dans un dépôt-vente.

C'est là que l'idée d'une boutique en ligne lui est venue. Aurélie achète vos vêtements et les revend sur son site internet. Que des affaires en très bon état. C'est elle qui fait la sélection en venant chez vous, si vous habitez dans le secteur de Château-Gontier, sinon, vous pouvez aller chez elle, ou encore déposer des sacs dans des points relais. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble et bien rendez-vous sur www.monptitdressing.fr.