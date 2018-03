Château-Renault, France

les Chambres des métiers et les unions professionnelles ont organisé pendant cette semaine de l'artisanat des rencontres entre des personnalités et des artisans : l'idée étant de participer de leur proposer de devenir Artisan d'un jour !

Fabienne Colboc la députée LREM du Chinonais s'est rendue à Richelieu chez Sylvain BULOT, entrepreneur en marqueterie et ébénisterie d’art.

Sabine Thillaye, la députée LREM de la cinquième circonscription s'est rendue à Hommes pour visiter de l'entreprise Cyfac Bicycles qui fabrique depuis 1982 des cadres de vélos en acier, inox, aluminium et carbone.

Sophie Auconie députée UDI du Lochois avait choisi de se rendre chez Vincent Fessard charcutier traiteur , à Chambray-lès-Tours

et Daniel Labaronne député LREM de l'Amboisie s'est levé tôt pour se rendre aux Délices de Pierre à Château-Renault, la boulangerie d'Olivier Girmault. Après le petit café de bienvenue, le député a enfilé un tablier pour aller tailler et rouler les croissants et les pains au chocolat. (voir vidéo ci-dessous)

Le but était surtout pour le boulanger d'expliquer ses contraintes d'artisan : pour s'installer lorsqu'il a dû vendre sa propre maison pour apporter des garanties aux banques, pour développer son affaire à Monnaie et à Blois il a dû trouver un partenaire pour lever la timidité des banques, pour accueillir des apprentis dont les horaires de travail ou les jours de repos ne correspondent pas au rythme de travail de son entreprise et puis surtout, Olivier Grimault a insisté sur la concurrence des chaines de distribution de pains qui ont les moyens d'acheter les meilleurs emplacements et présenter des vitrines très attrayantes.

Olivier Grimault utilise le lait et le beurre de la Laiterie de Verneuil en Indre-et-Loire, son meunier se trouve à Auzouer-en-Touraine, il s'est même rendu en Tanzanie pour voir la production du chocolat qu'il utilise : une exigence sur la qualité des produits et plus d'une quarantaine de salariés pour assurer un 100 % fabrication maison pour les pains, la viennoiserie et la pâtisserie.

Le député a bien évidemment joué le jeu en taillant la pâte à croissants et en apprenant à les rouler, mais il était là aussi pour faire remonter vers les ministères les remarques, les revendications ou les questions de l'artisan. Une visite dans le fournil quelques jours après la visite du Président Macron en Indre-et-Loire qui était allé chez les Compagnons du Devoir à Tours Nord parler de "l'apprentissage filière d'excellence".

A l'occasion de cette visite aux Délices de Pierre, Daniel Labaronne a rencontré le jeune apprenti Moussa, d'origine malienne, arrivé en France, seul et aux mains de passeurs à 14 ans et demi. Il a décroché, il y a quelques semaines, le premier prix du croissant au beurre à l'occasion du concours organisé par la Fédération départementale des boulangers.

L'entreprise d'Olivier Grimault peut compter jusqu'à 6 apprentis sur une quarantaine de salariés entre les 3 boulangeries de Château-Renault, Monnaie et Blois. Oliver Grimault a présenté au député un jeune apprenti plein de talent et d'avenir et déjà reconnu par la profession Il s'appelle Moussa, il est arrivé seul du Mali via les filières de passeurs en 2014, Daniel Labaronne a été impressionné par son parcours.