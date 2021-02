Coronavirus : ce restaurateur de Château-Thébaud rend son tablier

Le patron du restaurant "Le pan coupé" à Château-Thébaud, va baisser le rideau le mois prochain. "Apres 10 ans et demi passés ici, et un chiffre d'affaires en progression de 3 à 6 % par an, j'avais envie de continuer mais avec la crise sanitaire, c’était très compliqué donc j'ai décidé d’arrêter", explique Julien Thaudière. Le restaurateur raconte comment il a vécu cette période : "Du jour au lendemain, être obligé d’arrêter, de mettre le personnel au chômage partiel, d'avoir un si grand restaurant et d'être tout seul, ça a été dur psychologiquement. J'ai passé huit mois vraiment seul dans ce navire. Ça été compliqué de tenir la barre, épuisant moralement".

Le restaurant est en vente

A propos des aides de l'Etat, le restaurateur reconnait que le chômage partiel a été "très aidant mais les 1.500 euros qui sont venus, c'est quand même très peu. _Mon petit restau, c'est 12.000 euros de charges fixes par mois"_. Julien Thaudière va continuer la vente à emporter jusqu'à la fin du mois de mars. Il a mis son restaurant en vente et là il cherche du travail.