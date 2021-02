EN IMAGES. Jean Castex en visite à Châteaubourg dans une entreprise modèle pour l'emploi des jeunes

Le programme de sa journée bretonne a plusieurs fois été modifié. Jean Castex a visité l'usine de matériel agricole Sulky-Burel samedi 6 février. Cette entreprise familiale installée depuis 1945 à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) a embauché onze apprentis et six jeunes de moins de 26 ans grâce au dispositif "Un jeune, une solution".

Déjà trois ans de travail autour de l'apprentissage

Ce programme avait été lancé en août 2020 avec des aides à l'embauche de jeunes pour un budget total de 6,7 milliards d'euros. Alex, 22 ans, vient d'être embauché en CDD pour du service après-vente : "J'ai été au chômage suite à l'échec d'un projet d'installation d'une ferme pour des raisons économiques. C'était une belle opportunité."

Sulky-Burel n'a pas été choisie au hasard par Matignon. On y trouve de plus en plus d'apprentis depuis déjà trois ans, grâce au programme "Réussir l'industrie" en lien avec la mission locale du Pays de Vitré. "On accueille une école de production à l'intérieur de notre usine, une classe de 12 apprentis avec des professeurs qui viennent enseigner pour montrer concrètement les différents métiers de l'entreprise", explique Julien Burel, le PDG de l'entreprise.

Les crédits pour l'apprentissage revus à la hausse ce lundi

Les jeunes embauchés sont au centre de la visite de Jean Castex. Il est entouré du ministre des Affaires étrangères et ancien président de région, Jean-Yves Le Drian, mais également de la ministre du Travail Elisabeth Borne. "Il y a eu, et l'on peut saluer le caractère historique, plus de 500 000 jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage en 2020", se félicite-t-elle lors de la table ronde qui a conclu la visite. C'est 140 000 de plus qu'en 2019.

Le dispositif d'aides est victime de son succès : 90 000 dossiers de primes à l'embauche d'apprentis n'ont pas encore été payés par l'Etat. "On est débordés ! Il y a plus d'entreprises qui présentent des appels à projets que de crédits disponibles", lance Jean Castex, avant de se montrer rassurant : "C'est une excellente nouvelle, pas pour ceux qui ne seront pas retenus, mais pour ceux là on va augmenter les crédits dès lundi".

Jean Castex, entouré, à droite, de la ministre du Travail Elisabeth Borne et à gauche du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian © Radio France - Maxime Glorieux

Le Premier ministre en a profité pour lancer un appel aux entreprises qui n'ont pas encore adhéré au dispositif. "Elles ont une responsabilité sociale, mais elles l'auront d'autant plus qu'elles perçoivent que c'est leur intérêt, et lorsqu'on fait coïncider l'intérêt d'un pays avec l'intérêt de ses acteurs économiques on gagne la partie", explique Jean Castex en référence à la crise sanitaire.

Cher Pierre Méhaignerie, il est parfois difficile d'avoir raison trop tôt

Les directeurs de la start-up rennaise Klaxoon et du Super U de Janzé, tous deux participant également au dispositif "Un jeune, une solution", ont assisté à la table ronde.

La présence de Pierre Méhaignerie, ex-député et ancien maire de Vitré, a retenu l'attention du Premier ministre. Ce dernier lui a rendu hommage pour l'initiative des "maisons de l'emploi", créée dès 2009 à Vitré. "Je me rappelle il y a quelques années, il y avait des précurseurs, ça s'appelait les "maisons de l'emploi" et on ne trouvait pas vraiment, au niveau de l'Etat, que c'étaient des bonnes idées. Dans des fonctions que j'occupais, j'avais reçu à l'époque le député Pierre Méhaignerie, venu m'expliquer que l'Etat ferait bien de s'en inspirer. J'avais été convaincu, j'avais tenté de freiner les tentatives visant à mettre un terme à cette expérience. Mon cher Pierre, il est parfois difficile d'avoir raison trop tôt."