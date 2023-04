Châteaugiron se prépare à l'arrivée du Tour de Bretagne

Entre 8000 et 10000 personnes sont attendues le lundi 1er mai à Châteaugiron. Un grand afflux de touriste pour cette commune d'à peine plus de 10000 habitants. "L'objectif est déjà de faire connaître Châteaugiron à beaucoup de monde, souligne le maire Yves Renault. Pour les commerçants, j'espère des retombées économiques, en particulier pour les métiers de bouche qui sont les premiers concernés sur ce genre d'événements."

Une vitrine pour la ville

En temps normal, le centre-bourg de la commune est plutôt calme le lundi. La plupart des commerçants sont fermés. A la boulangerie Saveurs de l'Hermine, on s'attend déjà à une grosse journée lundi 1er mai. "On va se retrousser les manches ! On va avoir beaucoup de sandwiches à faire, confie Sonia. Mais aussi du traiteur, des baguettes moulées et des kouign-amann évidemment. Ça se fera au fur et à mesure de la journée."

Pour accueillir une arrivée ou un départ du Tour de Bretagne, les communes doivent payer. Un investissement pour Yves Renault, "pour faire connaître Châteaugiron, et pour le tourisme".