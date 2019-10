Châteaumeillant : la fin de la grève pour les postiers ?

Châteaumeillant, France

D'après les syndicats Sud Ptt et CGT, La Poste s'est engagée à faire rapidement des propositions. Les postiers de Châteaumeillant dont le centre de distribution du courrier doit fermer, refusent le local que la Poste leur propose au Châtelet : ils estiment les conditions indignes et mettent en cause l'organisation du travail là-bas : " _Dans ce local , tel qu'il nous a été présenté, il n'y avait pas de fenêtre, pas de point, pas de wc, rappelle Pascal Buscail, secrétaire départemental Sud PTT. _Il fallait aller aux toilettes au supermarché à côté et s'il était fermé, à la mairie du Châtelet. Et pas d'abri pour charger les voitures. L'inspection du travail a d'ailleurs dressé des procès-verbaux, mais la Poste laissait pourrir le conflit. On espère avoir des propositions intéressantes rapidement. Mais au delà des conditions de travail, il y a aussi l'organisation du travail, et c'est ce qui complique les choses."