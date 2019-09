Châteaumeillant : les facteurs en grève depuis mercredi

Châteaumeillant, France

Neuf des quinze facteurs doivent rejoindre un îlot de distribution, créé au Châtelet. Les autres devraient être affectés sur St Amand-Montrond. Des facteurs qui contestent cette réorganisation mais surtout les conditions d'accueil dans le local qui leur est dédié au Châtelet, juste à côté d'un supermarché. Pour eux, ce nouveau local ne respecte pas le code du travail : il n'y a pas de fenêtre et ça ne s'arrête pas là : " Il n'y a pas de sanitaire, dénonce Patrick, un facteur de Châteaumeillant (prénom d'emprunt) ; pour aller aux toilettes, on doit sortir et utiliser celles du supermarché à côté. Pas de lavabo non plus. Le courrier va être déchargé du camion, dehors, sous les intempéries. Il va être mouillé. Ce n'est pas possible."

Le centre de distribution du courrier qui ferme à Châteaumeillant est pourtant assez récent. © Radio France - Michel Benoit

Les syndicats ont saisi l'inspection du travail : " On passe d'un bureau de 200 m2 à un local de 20 m2 sans eau courante. L'inspection du travail a relevé tous les manques, mais la direction n'en démord pas, explique Pascal Buscail, du syndicat Sud PTT, lLa poste explique que ce local n'est qu'un lieu de passage pour les facteurs et qu'elle n'est pas tenue de mettre à disposition ces équipements sanitaires. Ce n'est pas vrai ! Les facteurs viennent chaque matin prendre leur poste dans ce lieu qui est donc un lieu habituel de travail." Mais ce qui chagrine aussi les facteurs, c'est l'allongement des tournées et donc un courrier qui sera distribué plus tard : " Certaines tournées seront 1,5 fois plus longues, décrit un facteur. Vous imaginez le nombre de fois où on descend et remonte dans la voiture. A la fin de la journée, la fatigue est décuplée. Et puis il y a le temps qu'on doit passer pour répondre aux renseignements que nous demandent les clients. On ne fait pas que mettre une lettre ou un colis dans une boîte. La direction a tendance à l'oublier. C'est très dur de faire ces tournées dans les délais."

Le courrier de Châteaumeillant est traité par des non grévistes ou des postiers appelés en renfort © Radio France - Michel Benoit

Les postiers dénoncent ce décalage dans l'organisation du travail souvent réalisée à base d'algorithme et de logiciel, ne prenant pas toujours en compte les réalités du terrain. Un exemple avec Orlane Frety, déléguée CGT : " Parfois, la construction d'un nouveau lotissement a été ignorée alors que ça rajoute dix, vingt ou trente maisons à desservir. Le temps est chronométré pour remettre un pli mais parfois ça ne tient pas compte des escaliers à monter ou de l'éloignement de la route. Quand le facteur n'arrive pas à terminer sa tournée, c'est très perturbant sur le plan psychologique." Des réorganisations qui jouent sur le moral des postiers : certains évoquent plusieurs dizaines de suicides ces dernières années. Le centre de distribution de Lignières ferme également. Un rassemblement avec les gilets jaunes est prévu samedi matin devant le centre de distribution de Châteaumeillant.