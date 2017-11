Châteaumeillant se mobilise pour son supermarché

A Châteaumeillant, dans le sud du Cher, une pétition a déjà obtenu plus de 600 signatures. Les habitants réclament le déménagement et l'agrandissement du seul supermarché de la commune.

Le projet de déménagement a été rejeté il y a quelques semaines devant la commission nationale d'aménagement commercial. Et cela pour la 3eme fois ! Cela dure depuis 2012. Mais la mairie de Châteaumeillant ne l'entend pas de cette oreille. Elle organise ce lundi soir à 20H00 une réunion publique d'information à la salle Georges Mallet pour dénoncer ce rejet.

L'heure de la mobilisation a sonné à Châteaumeillant en faveur du seul supermarché de la commune. © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Châteaumeillant, Guy Bergerault, bat en brèche les arguments de la commission nationale d'aménagement commercial : des arguments qui ne collent pas à la réalité du terrain selon lui." On nous reproche de vouloir implanter le nouveau supermarché, sur la rocade alors que Châteaumeillant n'a pas de transport en commun. On ne compte que 2.000 habitants ! C'est ridicule. Ils veulent quoi : qu'on construise un métro comme à Paris ?"

Guy Bergerault, maire de Châteaumeillant, veut informer la population de sa commune sur les "pretextes" invoqués par la commission pour refuser le déménagement du supermarché. © Radio France - Michel Benoit

L'Intermarché de Châteaumeillant date de 1988. C'est le poumon commercial de la ville, mais il ne répond plus aux attentes des clients. Le projet de la ville et de son propriétaire était donc de le déplacer près du marché au cadran, au bord d'une route plus importante. Le magasin serait plus visible. Il s'agrandirait également de 800 mètres carrés. Une nécessité pour son directeur, Romain Guignard : " Il faut que les clients puissent avoir un magasin digne de ce nom, comme ce qu'ils peuvent rencontrer dans d'autres villes. On ressent ce rejet comme une injustice."

Romain Guignard, directeur du supermarché de Châteaumeillant. © Radio France - Michel Benoit

Actuellement, une partie des habitants vont faire leurs courses à La Châtre, à 18 km. Françoise a signé la pétition : " Là-bas il y a beaucoup plus de choix. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus rien à Châteaumeillant puisque les commerçants du centre ville partent en retraite. Ce supermarché est très utile ici."

La pétition pour défendre le déménagement du supermarché de Châteaumeillant a déjà recueilli plus de 600 signatures. © Radio France - Michel Benoit

C'est cette évasion commerciale que veut combattre le maire. Guy Bergerault souhaite redonner un peu d'attractivité à sa commune, sans délaisser les commerçants de centre ville, qui depuis 1988, se sont habitués à ce supermarché. Le seul recours aujourd'hui, c'est de saisir la cour administrative d'appel de Nantes."On l'a déjà fait par le passé, explique Guy Bergerault.Sans succès. La dernière fois, on nous donné comme excuse qu'il fallait élargir la rue St-Martin. Ca n'a pas de sens. La rue St-Martin, c'est le centre historique de Châteaumeillant. C'est complétement invraisemblable ! En plus, cette rue est à 800 mètres du projet, et il y a quatre autres routes pour accéder au nouvel emplacement que nous prévoyions pour le supermarché."

Le supermarché actuel est vétuste. Il manque d'espace et de clarté, estime son directeur. © Radio France - Michel Benoit

Officiellement, la commission nationale a rejeté le projet car il consomme des terres agricoles, et ne propose pas suffisamment d'accès piétonnier ou cyclable. A Châteaumeillant, beaucoup pensent qu'il ne s'agit en réalité que d'une simple guerre commerciale, un concurrent agissant dans l'ombre.