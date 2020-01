Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine : un nouveau distributeur automatique de billets, après 15 ans d'absence

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, France

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine est une commune de 1800 habitants, située près de Saint-Malo, qui revendique 10 000 passages de véhicules par jour. Le maire, Joël Masseron, se félicite notamment d'avoir créé une maison médicale avec 17 praticiens. La rue principale est bordée de plusieurs commerces. Selon le maire, il ne manque qu'un distributeur automatique de billets pour parfaire le dynamisme de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Départ de la dernière agence bancaire il y a 15 ans

L'agence du Crédit Agricole a plié bagage il y a 15 ans et avec elle, le seul distributeur automatique de billets de la commune. Le maire a bien essayé de trouver une autre agence mais a essuyé plusieurs refus. Il a ensuite envisagé d'installer puis de gérer un distributeur automatique de billets mais cela était trop compliqué pour une commune de 1800 habitants. En septembre, après plusieurs tentatives infructueuses, Joël Masseron a fini par entendre parler d'un distributeur, installé dans le Morbihan installé par la société Brinks. "On n'a pas réussi, mais on n'a pas renoncé. Et donc là, on a trouvé véritablement une opportunité. Je pense que pour la population, c'est vraiment le service qui nous manquait dans la commune", explique le maire de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

16 000 euros d'investissement

La commune va investir 16 000 euros pour transformer un vieil abribus en parpaings, situé sur la rue principale, en distributeur automatique. Elle a également déposé une demande subvention auprès de l'Etat au motif de la redynamisation du centre-ville. Mais la demande n'est pas sûre d'aboutir : "de toutes façons qu'on ait ou pas de retour de subventions, on fera cet investissement-là. Depuis le temps qu'on travaille sur ce projet-là, je ne vois pas comment on ferait l'impasse là-dessus." La mairie devra ensuite payer 1500 euros mensuels pour le coût d'exploitation qui est compressible : plus les gens retireront de l'argent, moins le coût sera important pour la commune. Joël Masseron affirme que le projet verra le jour fin mars-début avril, quoi qu'il arrive.

Isabelle Lambert, la bouchère, fait partie des commerçants qui ont hâte de l'arrivée du distributeur automatique de billets. © Radio France

Les commençants, dont le magasin de fleurs est situé sur la rue principale. Ils sont ravis d'accueillir ce distributeur. "J'ai plusieurs clientes qui n'ont pas le permis, car il y a beaucoup de personnes âgées. Je suis obligée de noter car elles vont que de temps en temps sur Saint-Malo ou sur Saint-Jouan, donc elles n'ont pas d'argent sur elles. Donc je note et elles paient plus tard", explique Lucie Thomé. La fleuriste a une liste près de sa caisse de gens qui n'avaient pas d'espèce pour des petits achats et qui paieront dans les 15 jours.

A quelques pas de ce magasin, une boucherie qui subit régulièrement les aléas de problèmes de carte bleue. Récemment, la gérante, Isabelle Lambert, a à nouveau failli louper une vente. "La carte bleue ne passait au niveau de notre système de carte bleue pour régler les achats donc il a été obligé de se déplacer dans une commune avoisinante, c'est-à-dire faire une dizaine de kilomètres pour aller chercher du liquide et aller nous régler puisque la carte ne passait pas", raconte la bouchère.