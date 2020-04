Châteauroux : "200€ de moins, c'est mon budget courses par mois", les étudiants précarisés par le confinement

Les mesures de confinement n'arrangent pas les étudiants. Certains sont privés de leur stage rémunéré, d'autres de leur petits boulot...Du travail en moins...mais surtout des revenus qui leur sont nécessaires ! Lundi soir lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé que des aides exceptionnelles seraient versées aux étudiants les plus précaires dans les plus brefs délais.

200€ de moins par mois

Vanhyda travaillait dans un cinéma à Châteauroux, depuis qu'il est fermé elle est au chômage partiel. Mauvais timing : le confinement tombe au moment où elle aurait pu toucher des heures supplémentaires. Ce manque à gagner contrarie ses plans d'avenir :

"Les vacances approchaient et j'allais pouvoir faire des heures supplémentaires. C'est fichu ! Même avec le chômage partiel, il me manque 200 euros. Soit la somme que je réserve à mes courses par mois. Du coup, ce que je dépense, c'est de l'argent en moins pour l'école que je voulais faire à la rentrée de septembre..."

Vanhyda n'a pas eu le choix, elle s'est rabattue sur un emploi de caissière en supermarché, un des seuls secteurs encore en activité.

Le président promet une "aide exceptionnelle"

Dans son allocution lundi soir, Emmanuel Macron s'est adressés aux étudiants en difficultés financières et à leur famille : il sera également versé sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants, et aux étudiants les plus précaires.

Les cours, pour les élèves en études supérieures, ne reprendront "physiquement pas avant l'été".