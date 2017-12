Châteauroux

C'est une première en région Centre Val-de-Loire. Le groupe de travail temporaire Adecco ouvre à Châteauroux un pôle de formation spécialisé dans les métiers de l'usinage. Des chômeurs ou des jeunes fraîchement diplômés mais qui ne trouvent pas de travail vont pouvoir se former à des métiers en tension et en échange Adecco s'engage à leur faire signer un CDI intérimaire. Les postes à pourvoir concernent les métiers d'ajusteurs, opérateurs de réglage (sur des machines à commande numérique), ou tourneurs fraiseurs.

En quoi consiste ce CDI intérimaire ?

C'est un CDI de droit commun, avec 5 semaines de congés payés et une obligation de formation pour se qualifier et monter en compétence. Concrètement, sur un même contrat de travail, il peut y avoir plusieurs métiers. C'est tout l'intérêt de ce pôle de compétences : adapter les dispositifs de formation en fonction des besoins de l'entreprise. Exemple avec l'entreprise de maroquinerie Rioland dans l'Indre.

Un cuisinier peut devenir piqueur en maroquinerie"

"On s'est aperçu que sur le bassin d'emploi on n'avait plus de piqueuse ou de personnes qui avaient des savoirs-faire en maroquinerie et du coup on a capté des candidats qui ne sont pas du tout issus de ce milieu, des gens de la cuisine ou de la coiffure pour leur faire découvrir ces métiers-là et ensuite les emmener dans un parcours de formation en alternance et en CDI intérimaire", explique Sophie Hubert, directrice régionale chez Adecco.

8 contrats signés chez Rioland

Grâce à ce pôle de compétences partagées lancé par Adecco, 8 personnes ont signé un CDI intérimaire au sein de la maroquinerie Rioland. Adecco leur assure du travail dans la société pour plusieurs années. Et si jamais il y a une baisse d'activité ? L'agence s'engage à leur trouver d'autres missions en entreprise dans un rayon de 50 kilomètres, quitte à les former sur un nouveau métier. Mais la personne recrutée est assurée d'avoir du travail.

CONTACT : Adecco Châteauroux, Centre Colbert, 2, rue Eugène Rolland, Châteauroux 02 54 34 69 85

