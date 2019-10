PHOTOS - Châteauroux : au cœur des travaux du centre aquatique Balsan'éo

Il y aura deux bassins en intérieur et un autre en extérieur, en plus des espaces de bien-être

Châteauroux, France

Les trois grues qui s'élèvent au-dessus du chantier du centre nautique Balsan'éo donnent une idée des travaux hors-normes menés depuis juin 2018. Le nouvel équipement de l'agglomération castelroussine devrait pouvoir entrer en fonction fin 2020 si tout se passe bien. Une soixantaine de personnes travaillent au quotidien pour continuer le chantier.

Des visites de chantier sont organisées samedi 12 octobre. Mais pas la peine de réserver : tout est déjà plein. Près de 250 personnes vont pouvoir pénétrer à l'intérieur du site. Pour ceux qui n'auront pas cette opportunité, voici un aperçu des travaux en cours.

Voici le bassin de 25 mètres sur 25 en intérieur © Radio France - Jérôme Collin

Le centre aquatique Balsan'éo sera équipé de deux bassins de natation en intérieur. L'un fera 25 mètres sur 25, l'autre sera un peu plus petit et dédié à l'apprentissage. Des compétitions régionales voire nationales pourront être accueillies. Et puis en extérieur, un bassin de 50 mètres de long est en train d'être construit.

Et puis l'accent sera aussi mis sur le bien-être, avec plusieurs espaces saunas et hammam.

Ici, vous voyez le bassin de 50 mètres qui sera en extérieur © Radio France - Jérôme Collin

Jusqu'à 1 500 personnes pourront être accueillies en même temps. L'idée est de pouvoir faire cohabiter tous les publics : sportifs, ludiques et scolaires... Le coût des travaux était estimé à 33 millions d'euros. Mais le budget final devrait tourner autour de 40 millions d'euros.

- © Radio France - Jérôme Collin