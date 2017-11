Châteauroux : bientôt un site internet pour mettre en valeur et recenser tous ses commerces

L'association des commerçants de Châteauroux travaille actuellement sur un site qui a pour but de valoriser les différents commerces de la ville. Il sera en ligne en fin d'année ou au plus tard en janvier prochain.

Un site qui regroupe tous les commerces castelroussins avec leur adresse, le lien vers leur page Facebook et des photos de leurs produits : c'est le projet de l'association de commerçants "Les Boutiques de Châteauroux", projet bien avancé puisqu'il sera en ligne en fin d'année, au plus tard en janvier prochain. L'idée est simple : offrir une vitrine sur le web à nos commerces pour les mettre en valeur. Il suffira par exemple de taper "chaussures de sport" pour trouver les commerces qui en proposent, leurs horaires, leur localisation et des photos de leur produits. L'idée est bien de valoriser les boutiques physiques et non de les remplacer en partant d'un constat plutôt rassurant : aujourd'hui 90% de vos achats se font toujours dans des boutiques plutôt qu'en ligne selon les derniers chiffres. Internet n'est donc pas appelé à remplacer totalement le petit commerce du coin de la rue, il peut même lui être bénéfique.

"Ne pas voir le web comme un danger mais comme un outil"

"Ce sera un outil précieux" estime Benjamin Losantos, le manager du centre-ville. "Aujourd'hui il ne faut pas voir le web comme un danger mais comme un outil pour se développer." Cette idée est partie du constat que Châteauroux possède de jolis commerces mais qu'ils ont souvent bien du mal à se vendre sur internet, soit faute de compétences techniques, ou bien faute de moyens financiers pour faire appel à quelqu'un. L'association a donc déboursé environ 2000 euros pour un outil qui rapportera bien plus en visibilité, en tout cas elle l'espère.