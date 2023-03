Châteauroux : bientôt une boutique d'artisanat d'art, comme celle de Bourges

Cette boutique est louée aux créateurs qui s'y relaient. Il y en a treize en permanence qui exposent leurs créations.

Cela fonctionne très bien à tel point qu'une boutique d'artisans d'art devrait ouvrir l'été prochain à Châteauroux.

A Bourges, elle est donc située en face du parvis de la cathédrale, avouez qu'il y a pire comme emplacement. Les touristes sont nombreux, étrangers notamment et c'est une belle opportunité pour ces créateurs, dont les ateliers sont parfois perdus à la campagne : " C'est une belle vitrine, pour ceux qui travaillent plus sur commande, et c'est aussi un commerce pour nous. L'été et Noël, sont les périodes où les ventes sont les plus fortes. Parfois, les ventes ici, peuvent représenter jusqu'à la moitié de mon chiffre d'affaires mensuel."

Sophie Jourlas propose ses créations à base de fil de fer - Michel Benoit

Sophie Jourlas crée de la décoration à base de fil de fer depuis douze ans, à Mehun sur Yèvre, inspirée par la nature et la poésie : " La créativité, elle est toujours dans notre tête même si la production ne représente que vingt à trente pourcent de mon temps de travail. Parfois, je peux paraître tête en l'air parce que je suis partie dans mes idées. Plutôt que de mettre en mots mes rêverie, ma poésie, je la dessine et mon encre, c'est les fils de fer. Je crée en 2D ou en 3D. J'ai des grosses fleurs qui sont en volume, une petite maison, des oiseaux."

le choix ne manque pas, des pièces uniques © Radio France - Michel Benoit

Des bijoux, de la maroquinerie, des chapeaux, des créations uniques à chaque fois. Julie a poussé la porte : " C'est assez original par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce. Je cherche à décorer pas mal de choses à la maison, donc je suis venue voir. C'est important, on fait marcher le commerce local. Ce qui retire mon attention, c'est la vaisselle et les coussins."

Un guépard et un pingouin signés G'dal © Radio France - Michel Benoit

Les prix vont de quelques euros à quelques milliers... Créer, le rêve de beaucoup ; quant à en vivre, Sophie conseille la prudence : " C'est vrai qu'il faut suivre ses rêves, on n'a qu'une vie ! Par contre, on a ses réalités quotidiennes qui sont de payer ses factures. Il faut raison garder. Se lancer oui, mais en y allant petit à petit. Ne pas tout abandonner pour se lancer à plein temps. Il faut d'abord se tester et tester le marché."

La boutique Loco de Bourges, sur le parvis des métiers, face à la cathédrale © Radio France - Michel Benoit

La boutique loco de Bourges est ouverte du mardi au dimanche.