"Châteauroux c'est où ?" La réponse derrière le camion !

Châteauroux c'est où ? Voilà ce que vous pourrez lire derrière l'un des 5 camions qui arborent désormais un nouveau visuel. Il a été conçu et imaginé par la Jeune Chambre économique de l'Indre. Le but ? Faire connaitre la ville au-delà de ses frontières ; et pour ça quoi de mieux qu'un panneau publicitaire qui se déplace ?

C'est en partant de cette idée que la Jeune Chambre Economique a élaboré ce visuel : "Châteauroux; c'est où ?" accompagné d'une carte et d'un QR-code qui mène au site web de Châteauroux Métropole.

Cinq entreprises de transports se sont portées volontaires pour afficher ce visuel à l'arrière d'un de leur camion "on veut faire connaître notre ville, pour que les conducteurs soient interpellés et qui sait, aient envie de venir visiter et même s'installer !" s'enthousiasme Bruno Demaistre, l'un des transporteurs partenaires de l'opération.