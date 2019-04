"Châteauroux, c'est où ?" : la réponse se trouve au cul du camion

Faire connaître Chateauroux dans la région et au-delà. C'est l'objectif de la Jeune Chambre économique et Châteauroux Métropole. Le projet ? Un visuel situant la ville placardé à l'arrière des camions sillonnant la France et l'Europe.

Châteauroux, France

"Châteauroux, c'est où ?" Si vous êtes Castelroussin, vous avez sûrement entendu cette question. C'est justement parce-que la localisation de Châteauroux et ses atouts ne doivent plus être ignorés que la Jeune Chambre économique (JCE) a imaginé cette opération "Châteauroux, c'est où ?".

Au cul du camion

Le projet : que les transporteurs de poids-lourds arborent à l'arrière de leur camion le visuel que la JCE a imaginé : une carte de France où Châteauroux est localisée. Sa proximité avec Paris, la côte et la montagne et les moyens de transports publics disponibles. En supplément : un QR code qui renvoie au site de Châteauroux Métropole.

Simulation de l'opération "Châteauroux, c'est où ?" - Jeune Chambre économique de Châteauroux

L'agglomération Châteauroux Métropole est partenaire de l'opération à hauteur de 800 euros par camion. Avec son financement, cinq camions arboreront le visuel imaginé par la JCE.

Un partenariat amené à évoluer

Le projet est né d'une volonté commune de l'agglomération et de la JCE ; celle de promouvoir et de valoriser le territoire castelroussin sur les routes de France et d'Europe. En effet, beaucoup de poids-lourds circulent par Châteauroux et représentent autant de panneaux publicitaires mobiles sur l'Hexagone et au-delà.

La Jeune Chambre économique et l'agglomération Châteauroux Métropole partenaires de l'opération "Châteauroux, c'est où ?" © Radio France - Jeune Chambre économique de Châteauroux

L'objectif d'ici septembre, c'est de couvrir l'arrière de 10 camions. Une étude d'impact sera ensuite réalisée pour envisager de couvrir d'autres véhicules poids-lourds. Le lancement de l'opération est voulu pour fin octobre 2019.