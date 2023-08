Chateauroux : "Cherche super-héros ou surper-héroïnes!" l'appel désespéré d'une entreprise de chauffagistes

L'annonce a de quoi attirer l'attention. "Cherche Super-héros ou super-héroïnes" Des termes à peine usurpés pour Carole Darchis. L'administratrice de la société Darchis et Sarachman à Châteauroux a tout essayé : chambre de commerce, petites annonces, contrats de qualification, réseaux sociaux (généraux ou spécialisés) et même des tracts sur les voitures. Alors cette annonce plus qu'apparente dans la vitrine de l'ancienne boite de nuit la "Lucarne" où siège l'entreprise, ne passe pas du tout inaperçues. Les voitures arrêtées au feu rouge avenue de Verdun y laissent traîner le regard, emportant en redémarrant les espoirs de trouver enfin pour cette société, la perle rare.

Pourquoi est-ce si difficile de trouver du personnel qualifié?

Métier dévalué, manque de reconnaissance, salaire trop bas, et même la formation chauffagiste qui a quitté la ville au profit de bourges, les explications ne manquent pas pour expliquer la disette de travailleur spécialisé, qualifié et "motivé." "Tout a pourtant changé" explique Carole Darchis. "Aujourd'hui, si quelqu'un vient et me dit "je veux travailler seulement quatre jours !" "Il n'y a pas de souci. Je vais lui aménager son temps de travail. S'il me dit "Je suis chargée de famille et je suis tout seul pour gérer mes enfants". Là encore pas de souci. On s'organise. Ce sont les petits ressorts créatifs que doivent mettre en place les entreprises". Il en va de même pour la rémunération, jugée confortable "un chauffagiste autonome sur le terrain gagne autant qu'un ingénieur débutant."

"Il y a un alignement des planètes" défavorables, "des gens sont partis à la retraite, une quantité de personnes qui n'est pas assez formée, le covid qui a fait changer les gens de vie, puis les besoins et puis le manque d'attractivité pour ces professions". On avait la réputation, comme les restaurateurs de mal payer, "j'ai le sentiment que ça a changé". Il faut donc attendre que le métier fasse à nouveau recette à défaut de faire rêver. "Ces professions sont dévaluées. C'est pour ça que je parle de héros et de héroïnes". "J'ai choisi le registre de l'humour pour parler d'un métier de service", autrement dit, des métiers qui ont du sens en plus d'être une "aventure moderne" assure-t-elle, "les journées ne se ressemblent jamais".

La comparaison avec d'autres commerces ou même la restauration est évidente. L'administratrice regrette que des travailleurs en pleine maturité d'âge et de compétences, ne soient pas plus motivés par un métier de service. Il faut dire qu'avec les politiques d'encouragement énergétique, notamment l'achat de pompe à chaleur, tout comme les besoins de climatisation de l'été, les besoins ont augmenté sans que la formation de futurs chauffagistes ne suivent. D'ailleurs, l'entreprise se propose de payer les formations nécessaires pour obtenir des certifications de sécurité, indispensables dans un métier où les normes sont nombreuses, notamment pour les frigoristes.

Une note d'espoir cependant, Carole Darchis remarque que les jeunes générations se montrent motivées et déterminées. l'orientation scolaire tout comme la dévaluation des métiers techniques appartient au passé selon elle, et les jeunes savent désormais très bien ce qu'ils veulent pour leur avenir. Manifestement, ce métier de chauffagiste / frigoriste a changé, tout comme, autour de lui, le monde du travail. La façon dont se feront les rencontres entre les parcours professionnels des jeunes engagés dans cette voie, et les entreprises du secteur va sans doute poser les bases pour rendre ce métiers plus attractifs, et nettement mieux valorisé.