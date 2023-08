Châteauroux : contrôles renforcés dans les hôtels avant les Jeux Olympiques

Les campings, gîtes, et hôtels de l'agglomération castelroussine font l'objet en ce moment de contrôles renforcés, notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024, car l'agglomération accueillera les épreuves de tir sportif. La préfecture a demandé un passage en revue plus poussé encore qu'à l'ordinaire. L'idée, c'est de contrôler tous les établissements, pour vérifier qu'ils ne présentent aucun risque en termes de sécurité. À Châteauroux, cela a entraîné récemment la fermeture administrative de l'hôtel Chez Maurice, rue Ampère. Il devait rouvrir partiellement (hors partie pensions de familles) fin août.

La sécurité scrutée de près

L'établissement situé rue Ampère a été fermé en raison de problèmes liés au système de sécurité incendie - des détecteurs qui ne fonctionnaient pas, et des issues de secours encombrées - et à l'hygiène - une mauvaise ventilation par exemple de la blanchisserie. Un autre établissement situé en centre-ville de Châteauroux a reçu un avis défavorable, car son système de sécurité incendie était en panne pour une raison indépendante à l'hôtel. Il n'y a pas eu de fermeture car cet établissement a pallié au problème en mobilisant un personnel de sécurité en continu.

À travers ces contrôles renforcés, selon le président de la Métropole et maire de Châteauroux, Gil Avérous, l'idée "c'est que chacun des résidents, qu'ils soient dans un hôtel, dans un camping, dans un gîte, soit certain d'y être accueilli dans les meilleures conditions de sécurité". Et Gil Avérous de rappeler le récent incendie dramatique dans un gîte en Alsace qui n'était pas aux normes; 11 personnes ont péri. "Il y a un inventaire précis qui est en train d'être fait de tous les lieux qui accueillent du public, pour être sûrs que rien ne passe à travers les mailles, et que nos hôtes, - en vue des Jeux Olympiques, mais au delà tous ceux qui viennent séjourner dans l'agglomération de Châteauroux - soient certains d'y être accueillis dans les meilleures conditions de sécurité possibles".

Une montée en gamme en parallèle

En parallèle de contrôles pour vérifier que les lieux d'hébergement sont bien aux normes, une montée en gamme s'opère dans certains établissements. **"On a mis en place un plan de soutien à l'hôtellerie, donc il y en a un certain nombre qui en ont déjà bénéficié" rappelle le président de la Métropole, qui cite l'Élysée Hôtel, le Continental, le Best Western Colbert, l'hôtel Ibis en centre-ville "qui va être entièrement refait" précise Gil Avérous. Le Kyriad devrait également en bénéficier. Par ailleurs un nouvel hôtel est également en cours de construction dans le Grand Déols, en vue des Jeux Olympiques.