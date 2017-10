Châteauroux : de bonnes perspectives de croissance pour l’entreprise KSB

Le fabricant de pompes à haute pression KSB vient de sortir sur le marché deux nouvelles machines conçues sur le site de Châteauroux dans l’Indre, de quoi peut-être créer de l’emploi.

C’est une entreprise en pleine croissance. KSB le fabricant de pompes de surface à haute pression emploie 120 salariés sur le site de l’allée de Sagan à Châteauroux. La société vient d'étendre sa gamme de pompes avec deux nouvelles machines fabriquées sur le site castelroussin. Avec ce nouveau projet KSB pourrait embaucher une dizaine de personnes dans les trois ans qui viennent.

Nous sommes l’un des leaders mondiaux de la pompe" (Boris Lombard)

Boris Lombard, directeur KSB France, devant la nouvelle cabine de peinture du site castelroussin. © Radio France - Jonathan Landais

"Nos machines servent pour l'irrigation, le dessalement d'eau de mer, l’alimentation de chaudière ou encore les canons à neige dans les stations de ski (…) nous sommes l’un des leaders mondiaux de la pompe, EDF, Véolia, Suez ou Alstom font partie de nos clients", explique Boris Lombard, directeur KSB France. L’entreprise espère commercialiser ses deux nouvelles machines Multitec 200 et 250 dans le monde entier comme en Australie, Nouvelle-Zélande, Chine ou Afrique du Sud.

Une nouvelle ligne de production à Châteauroux

Pour cette extension de gamme, KSB a investi deux millions et demi d'euros à Châteauroux dans une nouvelle ligne de production. "Nos prévisions de croissance sont de l’ordre de 20 à 25% dans les années qui viennent (…) on aimerait passer à Châteauroux de 3.500 à 4.000 pompes fabriquées par an", indique Bruno Monjoint, le directeur du site castelroussin.

Bruno Monjoint, le directeur du site castelroussin, fier de présenter sa nouvelle pompe taille 7 Multitec 200 © Radio France - Jonathan Landais

KSB a déjà recruté une dizaine de personnes à Châteauroux depuis 2014 dans le cadre de ce projet. Ces bonnes perspectives de croissance devraient permettre une dizaine d’embauches supplémentaire, comme des postes d’ingénieurs ou assembleurs mécaniques. Pour dénicher de nouveaux contrats, l'entreprise organisait cette semaine deux journées portes-ouvertes avec 140 clients internationaux venus de 24 pays différents.

KSB en chiffres