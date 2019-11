Châteauroux : des Gilets jaunes en soutien aux sapeurs-pompiers

Châteauroux, France

Bientôt un an depuis le début du mouvement. Ce samedi, pour l'acte 52 du mouvement des Gilets jaunes une trentaine de manifestants se sont rassemblés devant la caserne du SDIS de Châteauroux. Venus de l'Indre ou du Cher, ils ont apporté leur soutien aux soldats du feu qu'ils estiment ignorés par le gouvernement.

Un gilet jaune sur les épaules, Annick tient une pancarte à la main. Dessus il est écrit en gros "honneur et soutien aux pompiers" lit cette retraitée berrichonne : " Ils souffrent beaucoup et on ne les aide pas beaucoup " dénonce cette Gilet Jaune de la première heure ,révoltée aussi par "les agressions" dont les soldats du feu sont si souvent victimes pendant leurs interventions. Devant les grilles de la caserne, les manifestants dénoncent aussi le traitement des pompiers par les CRS lors de leur précédente manifestation à Paris en octobre dernier ainsi que "le mépris", estiment-ils, du gouvernement envers la profession.

Devoir de réserve oblige, aucun pompier n'est présent parmi ces Gilets jaunes. Mais dans les murs du centre de secours Jean-Baptiste Auger, délégué CGT du SDIS de l'Indre, se réjouit de cette mobilisation : "C'est sympathique de voir qu'un mouvement et des personnes soutiennent nos revendications et surtout voient que les sapeurs-pompiers ne sont pas entendus par le gouvernement et notamment sur la question des retraites".

Le régime spécifique des pompiers est actuellement remis en cause par le gouvernement. "On parle d'un avantage mais après c'est aussi se poser la question en tant que citoyens : est-ce qu'on est prêts à avoir des pompiers qui interviennent à 63 ans dans un incendie" demande Jean-Baptiste Auger. Le syndicaliste a déjà sa réponse : "A partir d'un certain âge, je ne suis pas sûr qu'on ait les capacités physiques pour remplir les missions qui nous sont confiées". Les pompiers et les personnels hospitaliers sont appelés à descendre dans les rues jeudi prochain avec dans les cortèges, très probablement, quelques Gilets jaunes.