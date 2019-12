Châteauroux : des projets de reconversion pour l'ancienne usine du Flockage

Châteauroux, France

C'est tout le quartier Balsan qui est en train d'être redynamisé. Les travaux pour la construction du centre aquatique Balsan'éo se poursuivent. La cité du numérique doit ouvrir début 2020. Désormais, l'ancienne usine du Flockage doit être entièrement réaménagée. Le site a fermé en 2013. Depuis, il est inutilisé. Le bâtiment a même été victime de plusieurs incendies ces dernières années. La volonté de Châteauroux Métropole est claire : développer plusieurs activités dans différents domaines comme la santé, l'enseignement supérieur et l'hôtellerie.

Quatre porteurs de projets se sont faits connaître auprès de l'agglomération. Et pas des moindres, il y a notamment Bouygues et Vinci. Le choix sera fait en juin 2020. D'ici là, ils devront se montrer convaincants. Preuve que cette friche industrielle à Balsan a de nombreux atouts. Ce projet se fera dans le cadre du dispositif "Action coeur de ville", pur redynamiser certains quartiers. L'État va apporter un coup de pouce. Et de son côté, l'agglo va dejà débloquer 500 000 euros pour l'aménagement du Flockage à Balsan.