Châteauroux : des travaux gênent la réouverture des commerçants rue Grande

Juste après la réouverture des commerces considérés comme "non essentiels", d'importants travaux viennent de débuter rue Grande à Châteauroux à cause de l'effondrement d'une canalisation souterraine d'eaux usées. La circulation est interdite aux voitures en raison du chantier, mais le passage des piétons reste possible. Mais certaines boutiques craignent pour leur fréquentation en cette période d'achats de Noël.

Les ouvriers creusent une longue tranchée au milieu de la rue, qui s'étend presque jusque devant la porte de la librairie de Frank : "C'est un petit peu délicat, même si je comprends qu'il faut faire des travaux puisqu'il y a des problèmes, la période n'est pas prédestinée à ce type de travaux. On dans la dernière ligne droite de Noël."

On sait tous que c'est un mois qui est très important pour nous

La rue résonne du bruit des engins de chantier depuis lundi 30 novembre. Dans sa boutique, Rémi, disquaire, déprime un peu : "Le coup de pouce n'est pas là quoi. On était bien motivés mais là ça nous casse un peu le moral." Les clients seront-ils au rendez-vous malgré le chantier ? Ophélie se rend quelques numéros plus loin chez le tatoueur et constate les nuisances : "Les piétons peuvent passer donc ça va, mais il y a le bruit, donc les gens n'ont pas forcément envie de passer par ici."

Les travaux rue Grande à Châteauroux mardi 1er décembre 2020 © Radio France - Timour Ozturk

Mais Roland Vrillon, maire-adjoint de Châteauroux en charge des travaux, justifie ces nuisances par la nécessité et l'urgence de l'intervention sur la canalisation effondrée : "Si on n'avait rien fait du tout, ça aurait été au mois de mai, quand la rue aurait été piétonne avec les restaurants ouverts, qu'on aurait eu un grave problème d'assainissement". Il assure que ces travaux devraient être terminés dans une semaine.