Châteauroux : face à la crise énergétique, EDF et le CCAS s'allient pour aider les plus précaires

Malgré la chaleur écrasante de cette semaine, certains angoissent déjà de ne pas pouvoir payer leur facture de chauffage quand les températures vont baisser alors pour aider les familles en précarité énergétique, EDF Grand Centre et le CCAS (centre communal d'action sociale) de Châteauroux viennent de signer ce mardi une convention d'un an, reconductible.

Il s'agit de formaliser un partenariat qui existait déjà en pratique depuis plusieurs années mais que les deux parties ont décidé d'officialiser en raison de l'augmentation de la précarité énergétique.

Les demandes d'accompagnement bondissent

Au CCAS de Châteauroux, les demandes d'accompagnement ont bondi : 1 000 de plus en 2022. Depuis 2019, les travailleurs sociaux constatent une hausse de 70% des sollicitations.

Parmi ces demandes, certaines concernent spécifiquement l'énergie. Etranglés par les factures, des familles souhaitent déménager, constate Delphine Guillon, cheffe du service logement au CCAS : "on a commencé à le quantifier il y a six mois. Des ménages viennent nous voir en disant qu'ils sont bien dans leur logement, la taille et le loyer sont adaptés mais ils disent qu'ils n'arrivent plus à faire face car les charges ont trop augmenté".

Pour les aider, une nouvelle plateforme a vu le jour. Elle met en lien les informations d'EDF et du CCAS, ce qui permet aux travailleurs sociaux d'accéder en détails aux dossiers EDF des foyers. Parfois, ils se rendent compte que les ménages n'utilisent pas les aides auxquelles ils ont droit, comme le chèque énergie, pourtant distribué automatiquement. "Parfois il y a des loupés. Certains le reçoivent mais ne l'utilisent pas, soit parce que leur charges sont collectives, soit parce qu'ils oublient. Sauf que le chèque n'est valable qu'un an", explique la correspondante solidarité pour EDF dans l'Indre, Sandrine Bournazeaud.

Des kits et des ateliers d'écogestes

Bien souvent, les factures flambent en raison d'une mauvaise gestion de la consommation alors des ateliers pour apprendre les écogestes sont organisés une fois par trimestre dans le département de l'Indre. "On aborde tous les thèmes de la maison, le chauffage, l'éclairage et même l'eau avec les problèmes de fuites d'eau", détaille Sandrine Bournazeaud, qui anime ces réunions. On y apprend notamment qu'on peut faire des économies non négligeables rien qu'en débranchant ses appareils en veille. "En France, on met 10 milliards de kilowatts à la poubelle rien qu'avec les veilles des appareils qui ne sont pas coupées, ce qui correspond à la consommation du Maroc", ajoute la correspondante solidarité pour EDF dans l'Indre.

Les prochains ateliers auront lieu le 17 octobre au foyer des jeunes travailleurs et le 9 novembre à l'appartement pédagogique Ecopac à Châteauroux.

Des kits économie d'énergie fournis par EDF et contenant des outils pour faire des économies vont également être distribuées à 25 familles dans le besoin et choisies par le CCAS. Ils contiennent notamment des mousseurs pour les robinets, une ampoule basse consommation ou un sablier de cinq minutes pour prendre sa douche.