Châteauroux : fermé le lendemain de son inauguration, le restaurant La Cheminée a dû se réinventer

Des mois à visualiser son projet, à le peaufiner, à démarcher les banques et à travailler dur... Et puis le coup de massue. C'est en somme l'histoire de Damien Migeon, qui a inauguré son restaurant avenue de la Châtre le 13 mars dernier. C'était un vendredi, il s'en souvient bien puisque le lendemain, c'était l'annonce de la fermeture immédiate de tous les bars et restaurants par Edouard Philippe, un samedi soir. Un choc immense. "Ma cuisine est ouverte sur la salle, je suis assez proche de mes clients et ce soir-là, certains me demandaient si j'avais vu l'info, je ne voulais pas y croire." Puis la police municipale passe confirmer la fermeture au public et il faut bien se rendre l'évidence. "Au début je me suis dit que ce n'était pas possible, je me suis même demandé si c'était bien constitutionnel. Le lendemain, je suis revenu tout ranger avec ma femme et mon second, et comme le four à bois était encore allumé _des gens qui passaient nous ont demandé si on restait ouvert. On a dit non, mais qu'on pouvait faire des plats à emporter. Une première cliente nous a demandé une pizza, puis une autre. Et on a continué._"

Des journées de travail de 14 heures, pour un chiffre très aléatoire

Ses quatre salariés sont donc au chômage partiel, et lui continue de faire tourner la boutique pour payer les charges et limiter la casse. _"Certains jours, quand tu devrais faire 1500 euros de chiffre et que tu en fais 150, alors que tu es là pendant 14 heures tu te dis que ça va être compliqué. Mais on a continué."Et puis au delà de l'impératif financier, Damien Migeon insiste sur un autre point, moins chiffrable mais bien réel. "On est dans un quartier où il y a pas mal de personnes âgées qui ne cuisinent pas, ne peuvent pas forcément faire leurs courses et nous on a des commandes tous les jours par ces personnes là_. C'est notre façon d'apporter notre contribution." Il rappelle aussi que d'autres sont beaucoup plus à plaindre que lui, puisqu'il peut au moins travailler contrairement à bon nombre de commerces, à l'image de son frère, fleuriste qui a monté son affaire au même moment juste à côté. Pour le moment, sa salle de restaurant flambant neuve est donc barrée par deux tables qui servent de point de retrait en attendant que les lieux accueillent enfin ce public qui n'a même pas eu le temps de découvrir les lieux.