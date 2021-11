Châteauroux : il n'y aura pas de patinoire pour Noël, pour la deuxième année consécutive

Elle avait été annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Elle l'est une nouvelle fois cette année, mais pour des raisons différentes. La patinoire de Châteauroux ne sera pas installée cet hiver à cause de la hausse des coûts de l'énergie.

C'est l'une des animations de l'hiver à Châteauroux. La patinoire avait l'habitude de s'installer sur la place de la République pendant le mois de décembre. Elle avait été annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Elle est une nouvelle fois annulée cette année, d'après une information de nos confrères de la Nouvelle République, confirmée par France Bleu Berry.

Cette fois-ci, c'est le coût de son installation qui pose problème. "On souhaitait déménager la patinoire sur le parvis d'Équinoxe cette année, explique Anne-Laure Bodin, directrice de Châteauroux Events. Et ce déménagement entraîne un changement d'installation et de fournisseur d'énergie. Il nous aurait fallu un groupement électrogène alimenté par du fioul". Mais la hausse actuelle du prix du fioul a donné un coup de frein au projet.

"Ça nous aurait coûté trop cher, poursuit-elle, ne voulant pas prendre le risque de voir la facture augmenter avec la hausse des prix de l'énergie. Avec la crise sanitaire, nous préférons privilégier une gestion prudence. On a pris la décision d'annuler". Mais elle tient à rassurer les Castelroussins : "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de patinoire à Châteauroux, on espère la voir revenir l'an prochain".

Marché de Noël et parade dans le centre-ville

La patinoire, qui devait s'installer pour cinq semaines à partir de fin novembre, ne verra donc pas le jour. Mais il y aura bien des festivités pour Noël ! Comme l'an dernier, le marché de Noël s'installera sur la place de la République. "Ça a été un beau succès l'année dernière. Les clients et les exposants été ravis", indique Anne-Laure Bodin, qui ajoute que 35 exposants ont déjà réservé leur emplacement. Le marché de Noël démarrera le 11 décembre et durera jusqu'au 24.

Il sera accompagné de la traditionnelle parade de Noël le 11 décembre. "Il y aura de nombreuses animations, des déambulations dans le centre-ville", promet la directrice de Châteauroux Events. Elle explique qu'une partie du budget économisé avec l'annulation de la patinoire servira à financer certaines animations de Noël ou sera réaffecté sur d'autres évènements.