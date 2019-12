Châteauroux : "jusqu'ici les commerces n'ont pas vraiment souffert des manifestations"

Elodie Bonnafoux, gérante de la librairie Arcanes et membre du bureau des commerçants de Châteauroux. Elle revient sur ce mois de décembre crucial, tant pour les opposants à la réforme des retraites que pour les commerçants, qui font chaque année une belle part de leur chiffre d'affaire sur ce mois.

Châteauroux, France

Les commerces souffrent-ils des manifestations qui s'enchaînent depuis le début de la fronde contre le projet de réforme des retraites ? Pas tellement, en tout cas pas dans le centre-ville de Châteauroux, selon Elodie Bonnafoux, gérante de la librairie Arcanes et membre du bureau des commerçants de Châteauroux. "Les jours de manifestation la fréquentation est un peu particulière puisqu'elle est en dents de scie en fonction du passage des cortèges. Jusqu'ici on n'a pas véritablement souffert puisque les gens sont en centre-ville et font donc leurs courses en même temps."

Le commerce à Châteauroux : "on est plutôt dans une phase ascendante"

Elodie Bonnafoux se félicite par ailleurs de l'état de santé des commerces du centre-ville. castelroussin. "On sent que Châteauroux est dans une bonne dynamique par rapport à d'autres villes de la région qui souffre." Elle se félicite notamment d'une prise de conscience de la population et d'un retour aux commerces "réels", malgré la concurrence d'internet toujours importante. "Il y a en a qui souffrent un peu mais globalement la situation n'est pas si tragique que ça, les commerçants s'organisent aussi pour faire face à cela."