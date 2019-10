Châteauroux : l'ouverture de la FNAC ne provoque pas de panique chez les concurrents

La FNAC de Châteauroux ouvrira ses portes au public le 15 novembre. C'est un nouveau concurrent de poids dans le secteur du livre et de la musique qui débarque dans la ville. Qu'en pensent les établissements castelroussins déjà existants dans ces domaines ?

"Ça ne nous effraie pas tant que ça en fait l'arrivée de la FNAC". C'est par ces mots que Louise, libraire à Arcanix, commente l'ouverture prochaine de l'enseigne rue de La Poste. La FNAC ouvrira ses portes au public le 15 novembre prochain, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela n'affole pas ses concurrents déjà implantés dans la ville. Certains évoquent même une opportunité à saisir.

Une aubaine pour la concurrence ?

L'installation d'une FNAC à Châteauroux ne fait pas peur aux autres acteurs du secteur; "_On a pas forcément la même clientèle_. Nous on a une base de fidèles (...) après, en cette période de Noël, on s'attend quand même à ce que notamment les clients de passage aillent plutôt là bas" analyse Louise Marie, libraire à Arcanix, enseigne spécialisée dans la bande dessinée. Faut-il craindre que la FNAC fasse fermer ses "petits" concurrents ? "À Bourges, quand la FNAC s'est installée, le chiffre d'affaire d'une des petite librairie spécialisée en bande dessinée a légèrement baissé, mais tout s'est rapidement rééquilibré" cite en exemple Louise. La libraire parle même d'une "saine concurrence", qui "motive à mettre en place de nouveaux événements chez nous".

Du côté de France Loisirs, situé juste en face de la future FNAC, la aussi on se réjouit presque. Selon la gérante, cela va ramener du monde dans la rue, et donc potentiellement dans son enseigne.