Châteauroux : les salariés de l'usine MK Air seront fixés sur leur sort dans une semaine

Encore une semaine d'attente pour les salariés de l'entreprise MK Air. Une audience au tribunal de commerce de Châteauroux devait statuer ce mercredi matin sur l'avenir de l'usine, placée en redressement judiciaire. Elle a finalement été reportée au 9 septembre prochain.

La direction et les syndicats confiants

Après une période d'observation de près de deux mois, l'usine MK Air devait être fixée sur son avenir ce mercredi matin. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine car quelques pièces manquent au dossier, notamment des éléments bancaires. "La période des congés d'été a malheureusement un peu ralenti les démarches, mais ça nous laisse une semaine de plus pour tout boucler" explique le directeur du site, Pierrick James.

Aujourd'hui on est sur une très bonne voie, on est très confiant et très motivé

Malgré ce contre-temps, Pierrick James reste optimiste pour la suite. Selon lui, sur les 31 emplois actuellement existants, une vingtaine de postes devrait être conservée. "Aujourd'hui on est sur une très bonne voie, on est très confiant et très motivé" assure le directeur de l'entreprise Castelroussine. D'ici six mois, le représentant des salariés, Laurent Chebroux, espère de son côté que l'entreprise et le contexte économique repartiront. "Ce qu'on espère à terme c'est de pouvoir recréer des emplois, ce serait la meilleure chose possible".

Un comité social et économique (CSE) doit se tenir ce jeudi matin au siège de l'usine MK Air à Châteauroux.