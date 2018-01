Châteauroux

Le gros de l'activité de la Banque de France de Châteauroux sera désormais géré directement depuis Tours, cette modernisation s'accompagne d'un vaste plan de suppressions de postes. Il y a trois ans à Châteauroux, la Banque de France comptait une quinzaine de salariés. A la fin de l'année 2018, ils ne seront plus que cinq, dont le Directeur et son adjoint, dans les nouveaux locaux du Centre Colbert, avenue de La Châtre.

Les dossiers traités depuis Tours

Désormais les dossiers de surendettement des particuliers seront traités directement depuis Tours (en télétransmission), c'est de là aussi que sera géré le service de cotation aux entreprises. Mais pour le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, il ne s'agit en aucun cas d'une dégradation du service public.

La Banque de France diminue ses coûts, c'est une bonne nouvelle"

Thierry Lefebvre (actuel Directeur départemental) et François Villeroy de Galhau (Gouverneur). © Radio France - Jonathan Landais

"Les Français veulent deux choses : ils veulent des services publics qui coûtent moins chers et qui rendent des services de qualité et même modernisés, la Banque de France maintient tous ces services, elles les augmentent même à travers le site internet qu'elle développe, à travers un correspondant TPE, à travers l'éducation économique et financière des publics, et puis au fur et à mesure des départs en retraite elle diminue ses coûts et c'est une bonne nouvelle pour les contribuables".

Accueil du public sur rendez-vous

L'agence de Châteauroux restera ouverte au public du lundi au vendredi, de 9h à midi, et de 13h30 à 17h mais la plupart du temps sur rendez-vous. Dans l'Indre, plus de 1.500 personnes ou entreprises sont concernés. L'an dernier plus de 800 dossiers de surendettement et 700 cotations d'entreprises ont été traités à Châteauroux. A Bourges (contrairement à Châteauroux) il reste encore une activité de caisse (où l'on trie les billets de banque) mais celle-ci fermera définitivement courant 2018, pour être là-aussi transférée à Tours.

