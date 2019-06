Châteauroux : La Foire Expo espère dépasser les 38.000 visiteurs

Depuis le 29 mai, l’édition 2019 de la Foire Expo de Châteauroux, comme à l'accoutumé, a pris ses quartiers au Parc des Expositions se déroule du mercredi 29 mai au lundi 3 juin 2019.

200 exposants sont présents pour cette foire quasi-centenaire qui fait la part belle aux artisans de France et en particuliers à ceux de la région. Une offre qui ne manque pas de séduire selon la directrice de la Foire Expo, Anne-Laure Bodin :

"On a fait un très beau démarrage notamment grâce à la venue de Miss France 2019, avec le jeudi jour férié on a battu des record, le week-end a été plus calme avec la chaleur, mais lundi promet d'être une bonne dernière journée !"