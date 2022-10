Châteauroux : la hausse du prix des énergies va faire gonfler le prix du pain

Alors que les boulangers de Châteauroux avaient déjà été contraints d'augmenter le prix du pain et des pâtisseries à l'automne dernier, voilà qu'ils se retrouvent, une fois encore, contraints d'appliquer une nouvelle hausse sur leurs produits. La raison : la flambée des factures d'énergies. Votre baguette ou votre éclair au chocolat pourrait bien prendre cinq à dix centimes d'ici le début d'année prochaine.

Du simple au triple

Ce n'est même plus une option pour Fabienne Sourisseau qui tient une boulangerie pâtisserie dans le quartier Saint-Christophe à Châteauroux avec son mari : "certains pains spéciaux vont prendre cinq à dix centimes". Elle sait que les factures qu'elle payera à partir d'avril 2023 vont être multipliées par trois. Impossible donc pour la commerçante de faire autrement que de répercuter une partie de cette augmentation sur le prix des produits. "Le kilowatt a été multiplié par trois. L'année dernière, on avait une facture d'environ 10 000 euros. Elle va passer à 30 000 euros. Ca va être très dur l'année prochaine", constate-t-elle.

Une augmentation conséquente malgré le bouclier tarifaire

Jérémy Koël a fait le calcul. Dans ses deux boulangeries, ses factures vont augmenter de plus de 50%, malgré le bouclier tarifaire dont il bénéficie © Radio France - Lucas Bouguet

Chez un de ses confrères, "A la Boul'Ange Koël", Jérémy, le patron a déjà payé sa première facture d'électricité pour son magasin situé avenue John Kennedy à Châteauroux. Elle est passée de 896 euros à 1257 euros et il ne s'imaginait pas une telle augmentation sur ses factures. Avec l'augmentation du gaz qu'il consomme pour ses fours, cela représente une augmentation de plus de 50 %. Le patron qui possède deux boulangeries se demande comment il va faire dans les prochains mois et envisage déjà de répercuter cette hausse, sur le prix du pain, malgré le bouclier tarifaire auquel il est éligible.

Pour faire face à la flambée des prix, certains boulangers de Châteauroux sont déjà contraints de réduire le nombre de fournées.