Châteauroux : la marque Courir va investir 30 millions d'euros dans une nouvelle plate forme logistique

La marque Courir, distributeur français, spécialisé dans les chaussures de sport à choisi l'Indre pour installer sa nouvelle plate forme logistique. Et c'est précisément à Montierchaume, sur la zone de la Maltetrie, que le bâtiment verra le jour. L'information publiée ce matin par StratégiesLogistique notamment, avait été annoncée il y a quelques jours par Gil Avérous, le maire de Châteauroux sur sa page Facebook. Selon le site StratégiesLogistique, Courir a choisi ID Logistics "pour construire, équiper et gérer sa future plate forme logistique." ID Logistics qui travaille pour Courir depuis 2010 va investir 30 millions d'euros : 15 millions d'euros dans la construction et 15 millions dans les nouvelles technologies. "Cette nouvelle plateforme optimisera l’ensemble des flux logistiques de l’enseigne en Europe, et préparera également l’ensemble des commandes e-commerce" précise ID Logistics.

Cette nouvelle plate forme, qui remplacera l'ancienne, s'étendra sur 18 000 mètres carrès. Le site, qui sera livré en mars 2022, pourra traiter 200 000 colis ou équivalent, avec une réserve de 6 hectares qui pourra permettre de doubler la surface du site si nécessaire. Un outil ultra moderne et respecteux de l'environnement : une centrale de 2 000 kWc sera mise en place sur la toiture du bâtiment.