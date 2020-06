Châteauroux : la piscine à vagues de Belle-Isle refait le plein !

C'est une des bonnes nouvelles parmi les annonces d'Edouard Philippe le 28 mai : depuis mardi 2 juin, les piscines sont autorisées à rouvrir. Dans les faits, ce n'est pas si simple. En tout cas, à Châteauroux, ce n'est pas pour tout de suite. Mais on se prépare ! Depuis ce mardi : la piscine à vagues (vidée pendant le confinement) se remplit.

Prendre de l'avance sur la rentrée de septembre

Première chose : à la piscine à vagues de Belle Isle, on s'est organisé pour rouvrir dès que possible en décalant la vidange annuelle pendant le confinement comme l'explique le directeur Fabrice Hardy : "L'Agence régionale de Santé préconise une vidange par an, on a profité du confinement, où tout est fermé, pour la faire et prendre ainsi de l'avance sur septembre afin de permettre aux castelroussins de profiter au maximum de leur piscine."

900 mètres cubes à remplir

Etape deux : pour piquer une tête, il faut de l'eau... beaucoup d'eau ! Avec ses 900 mètres cubes, la piscine à vagues de Belle-Isle ne se remplit pas en une seule journée : "Il faut 16 heures pour remplir nos bassins. Comme il faut que quelqu'un soit toujours présent pour surveiller l'opération, cela nécessite 2 journées complètes." détaille le directeur.

Les bassins se remplissent par débordement, avec de l'eau pure et en conformité avec les normes de l'ARS.

Assurer la sécurité sanitaire

Autre défi, cette fois lié à l'épidémie de coronavirus : trouver une manière de faire respecter les mesures sanitaires, notamment dans les vestiaires : "Nous allons devoir trouver une solution viable, on pense à un parcours fléché mais ce n'est pas évident" note Fabrice Hardy, qui attend de plus amples consignes officielles :

"Nous rouvrirons probablement fin juin ou début juillet"

"On espère rouvrir le plus vite possible évidemment, ne serait-ce que pour nos usagers : je pense qu'ils sont impatients. Mais on ne veut pas précipiter les choses. 20 piscines sont en test actuellement à travers le pays : nous rouvrirons quand nous aurons des précisions du gouvernement et de l'ARS... probablement fin juin début juillet." estime le directeur.

Quoiqu'il en soit la reprise sera progressive. La piscine à vagues promet l'ouverture d'un maximum de créneaux pour ses usagers, avec une priorité donnée à une pratique de loisirs.