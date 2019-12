Châteauroux : la place Gambetta tient-elle ses promesses auprès des commerçants ?

Châteauroux, France

Cinq mois après son inauguration, le 13 juillet 2019, la place Gambetta à Châteauroux fait toujours autant parler d'elle. Le lieu a été pensé pour prolonger le centre-ville et donner un nouvel espace de vie aux castelroussins. L'objectif est-il atteint ?

La réponse est "Oui", en tout cas pour le maire Gil Avérous "Je le vois sur les réseaux sociaux, les castelroussins se prennent en photo sur la place Gambetta, elle est devenue un symbole de la ville que les habitants se sont pleinement appropriés." Ce n'est pas le Kiosque installé sur la place Gambetta qui va le démentir : "Ça nous a fait des emplois supplémentaires, ça dynamise ce quartier-là de la ville, on est très contents de cette opportunité." Même son de cloche auprès des premiers commerces que l'on trouve en arrivant depuis la place de la République : Sandrine travaille dans un salon de coiffure place Gambetta, pour elle : "cette place Gambetta nous a ramené plus de clientèle, ils passent par ici maintenant au lieu de passer par le cour St Luc, en plus c'est beaucoup plus joli qu'avant !"

C'est quand on s'éloigne un peu que les avis divergent

Chez certains commerçants, comme Géraldine, la place Gambetta n'a rien apporté : "c'est même tout l'inverse, avec cette place on a moins de place pour se garer, les automobilistes font le tour sans arrêt et râlent parce-qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Le sens de circulation non plus ne va pas, nos clients font le tour de la ville pour rentrer ici, conséquence, ils ne viennent plus. On a aussi beaucoup de problèmes avec nos livraisons à cause du manque de place. Et ça se sent dans la fréquentation de la boutique, on a perdu la moitié de nos clients !"

D'autres sont tout de même plus mesurés. Pour Jean-Pierre, il faut laisser le temps au temps pour savoir tirer parti de ce nouveau lieu ,"ce n'est pas en 5 mois qu'on peut avoir un avis définitif, et puis c'est à nous commerçant de savoir la faire vivre et la rendre attractive, cette place !"

Châteauroux continue sa rénovation : prochaine échéance, le quartier de la gare qui achèvera sa mue en décembre 2020.