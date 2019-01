Châteauroux : la préfecture de l'Indre n'interdit pas la manifestation des "Gilets Jaunes" ce samedi

Châteauroux, France

Soulagement sans doute pour les "Gilets Jaunes" de l'Indre. Dans un communiqué, et après plusieurs rencontres avec les organisateurs, la préfecture du département annonce que la manifestation ne sera pas interdite, et donc de fait, qu'elle est autorisée : "Tenant compte de la déclaration des organisateurs, des engagements qu'ils ont pris, y compris à la demande des services de l'état, aucun élément n'est aujourd'hui de nature à conduire le Préfet de l'Indre à interdire cette manifestation"

Combien seront-ils à Châteauroux ce samedi ? Comme à chaque fois, diffcile de le dire même si les organisateurs ont présenté ce rendez-vous comme une action nationale". Quoi quil en soit, la préfecture précise que "toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs, les forces de sécurité et de secours, par la municipalité et par le Parquet, pour garantir la sécurité de spersonnes et des biens"

Le rassemblement des gilets jaunes commencera en milieu de matinée samedi sur le mail ST Gildas avec des prises de parole. La marche, le defilé, "la déambulation" comme l'appelle la préfecture commencera à 14 heures sur un parcours qui exclue le centre-ville. La circulation sur les voies empruntées ne sera pas coupée, mais "juste ponctuellement interrompue durant le passage du cortège". La préfecture conseille tourefois aux riverains d'éviter de stationner leur véhicule sur le parcours. A noter que la CGT et la FSU a appelé ses troupes, en acoord avec les "gilets jaunes" à se joindre à la manifestation.