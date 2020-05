Châteauroux : la scène nationale Equinoxe prépare l'après-confinement grâce à la solidarité du public

Elle a fermé ses portes mi-mars, à l'annonce du confinement. Comme tous les lieux de spectacle, la scène nationale Equinoxe à Châteauroux est fortement touchée par les mesures mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, et elle ne rouvrira pas avant plusieurs semaines. Car, même si le déconfinement démarrera bien lundi 11 mai et même si la région Centre Val de Loire est en vert sur les cartes du gouvernement, les salles de spectacle n'ont pas l'autorisation de reprendre leur activité.

Lors de l'annonce de son plan de déconfinement, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu’en septembre. Les théâtres ne pourront pas rouvrir avant, au moins, le 2 juin.

Si on ne rémunère pas les artistes, tout un pan de la création va s'écrouler

Quatre spectacles ont été annulés, quatre autres ont pu être reportés.Pour continuer de faire vivre la culture, Equinoxe a fait appel à la solidarité de ses spectateurs, en leur demandant de renoncer au remboursement de leurs billets achetés. Cela permet de créer un fonds de soutien pour payer les artistes qui devaient venir, les techniciens qui auraient dû travailler, les prestataires locaux qui collaborent régulièrement avec la scène nationale de Châteauroux.

"C'est pour essayer de sauver la création", explique Jérôme Montchal, directeur d'Equinoxe. "Tout en ne mettant pas en péril notre maison, la priorité, c'est de sauver les artistes. Car si on ne les rémunère pas, tout un pan de la création va s'écrouler. Notre pays est connu pour sa vivacité artistique, il faut la maintenir en étant solidaires avec eux".

"Le public a complètement suivi cet appel, et ça nous a rassuré. On a constaté qu'il y a une très grande fidélité et un très grand attachement des spectateurs à leur scène nationale", poursuit-il.

Préparer la prochaine saison malgré les incertitudes

Equinoxe espère rouvrir ses portes en septembre. Alors il faut préparer la prochaine saison, mais sans aucune certitude pour l'instant. "On est dans une position un peu schizophrène en ce moment. On doit monter une saison et faire comme si tout était normal, mais quand est-ce qu'on va pouvoir la mettre en oeuvre ?" s'interroge Jérôme Montchal, qui précise que la structure n'est pas menacée, grâce aux subventions.

"On a changé intégralement la communication, refait le site internet, etc... Pour l'instant, on a reporté l'annonce de la programmation pour le 22 juin. Mais saura-t-on le 22 juin si on pourra rouvrir le 11 septembre, comme on l'espère ? On ne sait pas", confie le directeur de la scène nationale de Châteauroux. "Il faut prévoir le pire, et le pire ce serait des annulations". La scène nationale aimerait célébrer les 100 ans du cinéma l'Apollo, puis démarrer ses premières représentations dès le 18 septembre.

En attendant des réponses à toutes ces interrogations, l'équipe d'Equinoxe continue de maintenir un lien avec son public, grâce aux réseaux sociaux notamment.