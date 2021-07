[PHOTOS] - Châteauroux : la Ville inaugure le nouveau parvis de la gare et les quais après de longs travaux

Après presque deux ans de travaux, les quais et le parvis de la gare de Châteauroux sont désormais terminés. Nouvelle fontaine, bancs publics, piste cyclable, stationnement etc.. Les habitants ont pu suivre les évolutions et les changements au fil des mois. Des changements nécessaires - à en croire les élus - puisque la gare est un lieu important et incontournable d'une ville. Ce samedi matin, la Ville, les représentants de la SNCF, de la Région et les partenaires étaient rassemblés à la gare pour voir le résultat.

L'inauguration a débuté par un petit tour de la gare pour voir les travaux qui ont été faits. © Radio France - Kathleen Comte

Porte d'entrée sur la ville, la gare est un élément à ne pas négliger pour le maire de Châteauroux Gil Avérous : "C'est la première image donnée aux visiteurs. Ceux qui arrivent pour la première fois à Châteauroux arrivent à la gare et découvrent un parvis qui est modernisé. Quand les gens arrivent à Châteauroux, il faut qu'ils aient l'impression d'arriver dans une ville moderne et dynamique et c'est le cas maintenant."

Pour parvenir à ce résultat, les travaux ont été menés sur les quais et sur le parvis. Un parvis rendus aux piétons selon Roland Vrillon maire-adjoint en charge des travaux de Châteauroux : "La volonté a bien sûr été de _redonner leur vraie place aux piétons et aux vélos_. C'est dans l'ère du temps parce que c'est une nécessité impérative." Fini les grandes places minérales donc pour faire place au végétal : "Sur les places, notre volonté c'est qu'il y ait à chaque fois une fontaine différente. Ici, c'est une fontaine avec des poissons et des plantes aquatiques."

Une volonté d'adapter la gare aux personnes handicapées ou malvoyantes

Sur les quais un ascenseur a - entre autres - été installé. Les personnes en fauteuil roulant peuvent ainsi accéder aux quais sans difficulté. Antoine Boidin, responsable maîtrise d'ouvrage pour SNCF Réseau nous détaille les autres équipements mis en place : "A chaque fois il y a des rembardes au niveau des escaliers avec des indications en braille qui permettent d'indiquer la direction des quais ou de savoir sur quel quai on se trouve."

Les quais sont également indiqués en braille pour les personnes malvoyantes. © Radio France - Kathleen Comte

Toujours selon Antoine Boidin, il y a également des "bandes podotactiles" : des bandes blanches au sol avec des piquots qui permettent "d'éveiller à la vigilance et de savoir qu'on est soit proches d'escaliers soit proches des quais."

Ces bandes permettent aux personnes malvoyantes de savoir qu'elles s'approchent des quais ou des escaliers. © Radio France - Kathleen Comte

A noter également que la première et la dernière contre-marche sont peintes d'une couleur différente. Là encore pour permettre aux personnes malvoyantes de savoir qu'elles sont face à un escalier qui commence et se termine au niveau de ces deux bandes blanches.

Sans ces deux bandes blanches, sur la première et la dernière contre-marche, les personnes malvoyantes pourraient ne pas voir qu'elles sont face à un escalier. © Radio France - Kathleen Comte

Près de 6 millions d'euros de travaux

Pour Francesca Aceto Directrice territoriale SNCF Réseau pour la région Centre Val de Loire, il faut continuer d'investir dans les petites gares : "C'est important comme sont importantes les petites lignes qui vont avec les petites gares et qui permettent d'irriguer les territoires. La SNCF poursuit donc les programmes de rénovation dans ce sens-là."

Coût des travaux : près de six millions d'euros financés à 35% par l'Etat et à 65% par SNCF réseau. A noter que ces travaux étaient la première étape d'une restructuration du quartier. La Ville compte ensuite - entre autres - transformer l'ancien centre de tri postal, à l'abandon, en nouveaux locaux pour la mission locale.