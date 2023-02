Châteauroux : le magasin Burton of London fermera définitivement ses portes demain soir

Cela faisait des années qu'il occupait sa place au centre de la rue Victor Hugo, l'artère commerçante principale de la ville de Châteauroux. Le magasin Burton of London fermera ses portes demain soir, (samedi 25/02) pour la toute dernière fois. La nouvelle était parvenue dès mardi aux salariés de l'enseigne mais n'a été publiquement confirmée que ce vendredi au niveau national. Les deux employées n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette décision. Des propositions de reclassement au sein du groupe leur ont cependant été faites.

Bourges maintenu

26 magasins sur 109 en France employant 121 personnes seront fermés demain. Un seul autre magasin Burton existe en Berry, à Bourges. Son activité est pour l'instant maintenue.

Mais d'autres fermetures pourraient malheureusement intervenir dans les prochaines semaines. La CFTC, syndicat, majoritaire chez Burton, précise que selon le plan de sauvegarde de l'emploi - homologué il y a quelques jours auprès de la Drieets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) - "221 salariés sur 441 vont être licenciés", "62 magasins vont être fermés ou cédés, et 47 seulement resteront ouverts".

De son côté, l'actionnaire majoritaire Thierry Le Guénic, qui a racheté le groupe pour un euro symbolique fin 2020 .actionnaire majoritaire, a indiqué que l'entreprise avait "été mise en sauvegarde afin de créer un nouveau projet pour Burton, qui passe par le fait qu'on doit rentabiliser l'entreprise". "Les 26 magasins qui ferment samedi au public sont des magasins qui depuis dix ans ne sont pas rentables, on ne peut pas les garder", a-t-il détaillé.

Le chiffre de 221 licenciements pour 441 salariés "c'est le maximum du maximum, mais je pense qu'on sera plus proche de 110 ou 120" grâce aux cessions de magasins, "pour moi la priorité est de les céder avec reprise du personnel", a-t-il affirmé.

Concernant les 47 points de vente que le groupe ne ferme pas ou ne cherche pas à céder, les collections pour femmes vont disparaître pour se "recentrer sur l'homme" et les points de vente "accueilleront d'autres marques" que Burton of London.

(Avec AFP)