Châteauroux : le marché de Noël a rencontré un beau succès cette année place de la République

Noël, les cadeaux, le sapin... Tout cela est désormais fini. Châteauroux retire petit à petit ses habits de fêtes. Il n'y a plus de patinoire depuis ce lundi 7 janvier, le marché de Noël s'est terminé un peu avant et il s'est fermé sur une bonne note.

Châteauroux, France

Il n'y a plus de patinoire place de la République, à Châteauroux. Elle a été démontée ce lundi 7 janvier. Les fêtes de fin d'année sont belles et bien terminées. Le marché de Noël a lui fermé le 24 décembre dernier. Il est resté pendant dans dix jours, lui aussi place de la République. Ce marché de Noël a rencontré un beau succès cette année, il s'est bien passé.

Il s'est même très bien passé, notamment pour ce couple d'allemands venu vendre du pain d'épices. "Ils ont vidé leur stock. Ils sont même partis plus tôt que prévu donc une association a pu prendre leur place pour terminer le marché. Il ne leur restait plus qu'un pot de miel !", se réjouit Anne-Laure Bodin, de Châteauroux Events, qui organise le marché de Noël.

Certains exposants se sont déjà manifesté pour l'édition 2019

Même scénario pour une vendeuse d'enceintes en bois. Pour Anne-Laure Bodin, les exposants ont eu la chance d'avoir une météo clémente cette année, ce qui n'a pas été le cas en 2017.

Châteauroux Events a aussi misé sur des nouveautés, comme des mange debout. Cela a fonctionné, et ce succès va servir la prochaine édition. "Certains ont d'ores et déjà indiqué _leur intention de revenir l'année prochaine avec des produits différents_. On a aussi des coups de fil d'autres exposants qui ont entendu parler du marché cette année et qui ont envie de venir, notamment une exposante de boules de Noël", explique la directrice de Châteauroux Events.

Le marché de Noël a retrouvé la Place de la République cette année

Ces artisans seront peut-être encore Place de la République, rien n'est décidé. En 2017, ils étaient Cours Saint-Luc, mais cette année, ils ont fait leur retour face à la mairie. Les cabanes étaient juste à côté de Benjamin Garret et de son café, qui ont su en tirer profit. Cela a fait venir des familles le week-end pour prendre un café, un vin chaud, une crêpe maison :

C'est ma première année, j'ai racheté le café début juin. Pour une première, c'est vraiment génial d'avoir une animation comme celle-ci sur la place. On ne peut pas rêver mieux pour une première année !", Benjamin Garret, du Café de Paris

Pour lui, dix jours de marché de Noël, c'était même un peu court. En 2017, les exposants étaient restés deux semaines, mais cela ne leur avait pas réussi.