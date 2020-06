Châteauroux : le restaurant "Jeux 2 Goûts" veut faire de cette épidémie une occasion de repenser sa cuisine

Des produits locaux, de saison et le moins manipulés possibles : voici le nouveau credo de Christophe Marchais, le restaurant "Jeux 2 Goûts". Nouveau, pas tout à fait à vrai dire, c'est une façon de cuisiner qu'il appliquait déjà régulièrement, mais qu'il veut encore accentuer désormais. "Me dire, acheter un produit qui vient de très loin, et ramener le virus avec, j'étais loin de l'imaginer avant tout cela" témoigne le chef. "On ne va pas aller chercher des trucs au bout du monde alors qu'on a des petits producteurs autour de nous qui ont besoin de nous, et je les invite d'ailleurs à venir me voir. _Cet été, cela m'étonnerait qu'on voit beaucoup de mozzarella sur mon ardoise, on va plutôt s'orienter sur des chèvres du coin_. Et pas seulement cet été, j'espère que cela durera." Même si il est bien conscient que certains produits, des épices notamment, restent incontournables et ne poussent pas chez nous.

La fin de la traditionnelle carte, place à l'ardoise

Christophe Marchais sait donc qu'il sera plus que jamais dépendant de ce qu'il trouvera sur les marchés du coin, et auprès des producteurs locaux. "plus de carte, à la place une ardoise qui changera tous les jours. l'idée c'est de dire que tel producteur a cela à me proposer cette semaine, je lui prends, et quand il n'y en a plus on fera autre chose." Une idée qui trottait depuis un moment dans la tête du chef de Jeux 2 Goûts, l'épidémie a simplement été le déclencheur. "C'est l'occasion de repartir sur d'autres bases, le format carte avec les figures imposées m'ennuient depuis un certains temps déjà".

Une cuisine moins "technique", plutôt basée sur le produit en lui-même

Pour limiter les risques de contamination, Christophe Marchais compte aussi revoir la façon même de travailler ces produits locaux. La recette ? "Plus de produit et de fraîcheur que de technique. Plus d'instinct et de cuisine au jour le jour que quelque chose qui serait prévu à l'avance avec beaucoup de cuisson, de taillage, de découpe." Des changements qu'il envisage sur le long terme, même si dans l'immédiat il faut déjà gérer la réouverture dès ce mercredi 3 juin à Jeux 2 Goûts, avec des masques pour les serveurs et les cuisiniers, un espace d'un mètre au moins entre chaque tablée et du gel hydroalcoolique à l'entrée.