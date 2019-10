Une maison digitale pour les femmes en quête d'autonomie ouvre à Châteauroux et au Blanc

Une maison digitale a ouvert ses portes à Châteauroux et au Blanc grâce au Centre d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Indre ce jeudi 17 octobre. Elle propose un programme d'accompagnement complet à destination des femmes qui souhaitent retrouver un chemin vers l'emploi.

Châteauroux, France

L'objectif poursuivi est de lever les freins à l'emploi auxquels les femmes peuvent être confrontées : famille, langue française, mobilité et le numérique. "La fracture numérique est grande dans l'Indre, souligne Laure Broquier, nous voulons offrir à ces femmes la possibilité de savoir se servir d'un ordinateur et d'internet pour faire des recherches, notamment d'emplois, parce-que l'emploi est un vecteur d'autonomie."

Une formation de 6 mois

Quatre femmes font déjà partie de ce dispositif. Le CIDFF36 en espère 30 sur un an, à raison de 6 à 8 personnes par programme. Ces femmes sont identifiées par le biais du Bureau d'Accompagnement Individualisé vers l'Emploi. Si elles acceptent de suivre ce dispositif, elles devront s'engager pour au moins 6 mois.

Parmi elles, Cynthia, 43 et mère de 4 enfants : "Je n'ai pas pu travailler parce-qu'il fallait garder les enfants ; et puis le temps a passé et ça fait un moment que je n'ai plus travaillé. Maintenant, tout est numérique, j'espère apprendre à l'utiliser correctement pour retrouver un travail".

Rihawi est dans la même situation, mère de 4 enfants, cela fait 15 ans qu'elle n'a pas exercé d'emploi : "Je veux travailler, pour ma famille, pour moi aussi et aussi pour la France qui m'a déjà beaucoup apportée."

Le CIDFF36 va proposer des ateliers complets, toutes les 2 semaines avec des entretiens individuels entre chaque. Ils ont pour but d'identifier les problèmes spécifiques à chaque situation et à terme, permettre aux femmes de gagner en autonomie sociale, professionnelle et accéder à un emploi.

Le lancement de la maison digitale Châteauroux / Le Blanc a eu lieu à la Maison des Seniors à Châteauroux © Radio France - Elodie Rabelle

Pendant 6 mois, il s'agira de reprendre les bases de la langue française, parlée et écrite, se familiariser avec les outils de bureautique (Word, Excel, recherches web) et d'apprendre à créer un CV, écrire une lettre de motivation et répondre à un entretien d'embauche.

Ces ateliers débuteront dès janvier 2020, quartier Bellevue à Châteauroux et Le Blanc.

Les inégalités entre les femmes et les hommes ont la vie dure

C'est le constat du CIDFF36, qui s'appuie sur des analyses de l'INSEE et d'Eurostat : près d'un tiers des femmes sont à temps partiel contre seulement 9% des hommes (source 2017). Le taux d'emploi des femmes sans enfants s'élève en 2016, à 65 % contre 73% pour les hommes et l'écart se creuse en fonction de la présence d'enfants.

Chaque année, le CIDFF36 reçoit plus de 1.500 personnes en entretiens individuels ou collectifs.

Pour obtenir des informations, et/ou s'inscrire sur le dispositif de la maison digitale, appelez au 02.54.94.48.71.